Lamentablemente, por muchos años, Aduanas se convirtió en un botín político. Del personal que encontré, solo un 30% o 40% eran técnicos idóneos. La Academia Aduanera fue ignorada durante los últimos 15 años. Se veía a la institución como algo permisivo más que como un ente de control y recaudación. El presidente me pidió una transformación. Con el apoyo del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y la Contraloría, buscamos mejorar la imagen y efectividad. Hemos logrado, después de 16 años, implementar la declaración de reexportación y exportación en línea para tener trazabilidad. Empezamos con la Zona Libre de Colón para dar transparencia y minimizar las plataformas que usan organizaciones criminales para lavar dinero o mover mercancías falsificadas.