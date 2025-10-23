Superintendencia respalda regulación de beneficiario final en contratos públicos

Por su parte, Ricardo Moreno, supervisor de Capacitación de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), quien también participó en el Congreso de Asocupa, aseguró que Panamá ha logrado salir de varias listas internacionales gracias al fortalecimiento de su marco legal y al cumplimiento efectivo de las normas financieras.'Panamá ha demostrado que su sistema es robusto. No somos un paraíso fiscal; tenemos leyes que se cumplen, y por eso hemos salido de esas listas', sostuvo Moreno.En cuanto a la confidencialidad, Moreno recalcó que tanto los sujetos obligados como la UAF deben proteger la información de forma estricta. 'La confidencialidad está garantizada. Toda la información que los sujetos obligados envían a la UAF se maneja con absoluta reserva. Es un sistema seguro y confiable', manifestó.