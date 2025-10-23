Superintendencia respalda regulación de beneficiario final en contratos públicos

La superintendente de Sujetos No Financieros (SSNF), Isabel Fernández, reiteró la importancia de fortalecer los mecanismos de transparencia en Panamá, especialmente en lo relativo a la identificación y regulación de los beneficiarios finales que mantienen contratos con el Estado.

Fernández destacó que, aunque actualmente existe un Registro Único de Beneficiarios Finales (RUBF) administrado por la Superintendencia, es necesario avanzar en reformas legales que permitan a instituciones como la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) acceder a esta información. De esta forma, el país se alinearía con las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

“Efectivamente, para que Contrataciones Públicas pueda acceder a los datos de beneficiarios finales se requiere un cambio de ley que los incluya como autoridad autorizada para ver esa información. Ese paso es parte de las recomendaciones internacionales del GAFI, y hacia allá estamos trabajando”, afirmó Fernández durante su participación en el 10.º Congreso Internacional de Cumplimiento de la Asociación de Oficiales de Cumplimiento de Panamá (Asocupa).

La funcionaria explicó que el RUBF es una plataforma activa y en constante actualización, y que la entidad mantiene comunicación directa con los abogados responsables de registrar a los beneficiarios finales.

“Estamos muy pendientes de cualquier necesidad que tengan los abogados, que son quienes realizan los registros, para garantizar que la información esté vigente, protegida y cumpla con los estándares de transparencia”, añadió la superintendente.