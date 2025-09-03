Tarjeta de crédito: cuáles son las tasas y anualidades más altas y bajas

En cuanto al pago de anualidades, el informe de agosto de 2025 destaca que las más bajas corresponden a la Cooperativa de Servicios Múltiples EDIOACC, R.L., que no cobra este cargo en tres de sus productos (clásica, dorada u oro y platino).En Visa o Mastercard clásica, esencial o estándar, Banco General y Credicorp Bank no cobran anualidad. En la empresarial o corporativa, Citibank, S.A. y el Banco Nacional de Panamá exoneran de este pago. En la dorada u oro, Credicorp Bank, S.A. y Global Bank Corporation tampoco cobran anualidades. En la 'cash back' clásica o tradicional, la Cooperativa de Servicios Múltiples R.L. ofrece la anualidad más baja del mercado, con $40.