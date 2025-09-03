  1. Inicio
  2. >  Economía
Economía

Tarjeta de crédito: cuáles son las tasas y anualidades más altas y bajas

Las tarjetas de crédito siguen siendo el producto más adquirido por los panameños.
Las tarjetas de crédito siguen siendo el producto más adquirido por los panameños. Shutterstock
Por
Lourdes García Armuelles
  • 04/09/2025 00:00

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) presentó el tercer informe correspondiente a agosto de 2025, que compara costos, tasa de interés nominal y la anualidad de algunas tarjetas de crédito y financiamiento emitidas en la República de Panamá.

El informe detalla que para las Visa o Mastecard, con tasa promedio de intereses más bajas, son (por tipo de tarjeta): “cash back” clásica o tradicional, es de 13,50 % de la Cooperativa de Servicios Múltiples Profesionales R.L. y 18,99 % del Banco General, S.A.

Clásica esencial o estándar se encuentra en 15 % en Coopeve, R.L. y en la Cooperativa de Servicios Múltiples EDIOACC, R.L.; unos 18,99 % en Global Bank Corporation.

Para la empresarial o corporativa: se encuentra en 0,00 % (Citibank, S.A. no cobra interés nominal) y 11% (MMG Bank Corporation).

Mientras que para la dorada u oro los porcentajes se encuentran en 13 % (Cooperativa de Servicios Múltiples EDIOACC, R.L), 15 % (Mercantil Banco, S.A.) y 16,50 % (Banistmo, S.A.).

Por último, la platino se encuentran en 11,50 % (Cooperativa de Servicios Múltiples EDIOACC, R.L) y 12 % (Banco Occidente, S.A.).

Anualidades

En cuanto al pago de anualidades, el informe de agosto de 2025 destaca que las más bajas corresponden a la Cooperativa de Servicios Múltiples EDIOACC, R.L., que no cobra este cargo en tres de sus productos (clásica, dorada u oro y platino).

En Visa o Mastercard clásica, esencial o estándar, Banco General y Credicorp Bank no cobran anualidad.

En la empresarial o corporativa, Citibank, S.A. y el Banco Nacional de Panamá exoneran de este pago.

En la dorada u oro, Credicorp Bank, S.A. y Global Bank Corporation tampoco cobran anualidades.

En la “cash back” clásica o tradicional, la Cooperativa de Servicios Múltiples R.L. ofrece la anualidad más baja del mercado, con $40.

Lo Nuevo