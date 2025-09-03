Tarjeta de crédito: cuáles son las tasas y anualidades más altas y bajas

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) presentó el tercer informe correspondiente a agosto de 2025, que compara costos, tasa de interés nominal y la anualidad de algunas tarjetas de crédito y financiamiento emitidas en la República de Panamá.

El informe detalla que para las Visa o Mastecard, con tasa promedio de intereses más bajas, son (por tipo de tarjeta): “cash back” clásica o tradicional, es de 13,50 % de la Cooperativa de Servicios Múltiples Profesionales R.L. y 18,99 % del Banco General, S.A.

Clásica esencial o estándar se encuentra en 15 % en Coopeve, R.L. y en la Cooperativa de Servicios Múltiples EDIOACC, R.L.; unos 18,99 % en Global Bank Corporation.

Para la empresarial o corporativa: se encuentra en 0,00 % (Citibank, S.A. no cobra interés nominal) y 11% (MMG Bank Corporation).

Mientras que para la dorada u oro los porcentajes se encuentran en 13 % (Cooperativa de Servicios Múltiples EDIOACC, R.L), 15 % (Mercantil Banco, S.A.) y 16,50 % (Banistmo, S.A.).

Por último, la platino se encuentran en 11,50 % (Cooperativa de Servicios Múltiples EDIOACC, R.L) y 12 % (Banco Occidente, S.A.).