The Oxford School Edison Park desmiente aumentos en sus tarifas para 2027; Acodeco se defiende

La escuela internacional británica The Oxford School Edison Park desmintió los aumentos en sus tarifas escolares para el año académico 2027 señalados en información relacionada con un informe de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco).
El colegio aclaró que no habrá cambios en sus tarifas para el próximo año académico y que los costos se mantendrán iguales a los establecidos para el año escolar 2026.
“Deseamos aprovechar esta oportunidad para aclarar información incorrecta que ha estado circulando en las redes sociales con respecto a las tarifas escolares para el año académico 2027”, indicó The Oxford School Edison Park.
Por este medio, recaló: “queremos confirmar que no habrá cambios en las tarifas escolares de The Oxford School Edison Park para el año académico 2027. Todas las tarifas se mantendrán exactamente iguales a las establecidas para el año escolar 2026”.
El centro educativo agradeció la confianza y el apoyo continuo de las familias y expresó su expectativa de compartir otro año escolar de éxitos.
The Oxford School hizo esta aclaración luego de que la Acodeco publicara un monitoreo de los costos de matrícula y anualidad de colegios particulares para el año lectivo 2027, con información recopilada de más de 200 centros educativos privados a nivel nacional.
Acodeco responde
La Acodeco, por su parte, aclaró que solo reporta la información que recibe de los colegios y defendió la metodología utilizada para elaborar el monitoreo.
“No utilizamos cifras inventadas, diferenciadas, maquilladas o irreales”, afirmó la entidad.
En este sentido, la Acodeco señaló que “la escuela en cuestión tuvo un acercamiento posterior a la publicación para expresar que el error había sido de ellos”.
Como respaldo de su actuación, la entidad proporcionó a La Estrella de Panamá las notas que recibió con la información correspondiente a los años 2026 y 2027 (Ver cuadros), las cuales, según indicó, “mostraban un aumento de un año para con el otro”.
La Acodeco recalcó: “Es en este punto el cual permite que la Acodeco haga las respuestas que realiza. Si el agente económico o colegio particular brinda información incorrecta o desactualizada, mal puede el mismo quejarse, cuando la institución reporta la información que se brindó”.
Según el informe de monitoreo de los costos de matrícula y anualidad de colegios particulares para el año lectivo 2027, elaborado con información suministrada por los centros educativos, la Acodeco recordó que la matrícula y la anualidad representan solo una parte de los gastos asociados a la educación privada.
La entidad señaló que pueden existir costos adicionales por actividades extracurriculares, ferias familiares, asociaciones de padres de familia u otros conceptos, así como descuentos especiales.
Por ello, recomendó a los padres de familia y acudientes revisar las condiciones del contrato de prestación del servicio educativo antes de formalizar la matrícula, así como conocer previamente los montos, fechas y condiciones de pago.
La información recopilada por la Acodeco refleja exclusivamente los costos de matrícula y anualidad reportados por los colegios particulares y no constituye una evaluación de la calidad del servicio educativo, subraya el informe disponible en el sitio web de la Acodeco www.acodeco.gob.pa. Su propósito es servir como referencia para comparar costos y tomar decisiones informadas.
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