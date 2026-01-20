  1. Inicio
Trabajadores temporales del Minsa podrán acceder a préstamos bancarios

Sede central de la Caja de Ahorros, entidad que anunció la ampliación del acceso a créditos para funcionarios del Ministerio de Salud con contratos temporales.
Sede central de la Caja de Ahorros, entidad que anunció la ampliación del acceso a créditos para funcionarios del Ministerio de Salud con contratos temporales. Archivo
Por
Mileika Lasso
  • 20/01/2026 14:00
El acuerdo permitirá que más de 1,600 colaboradores del Minsa accedan al sistema financiero, tras años de exclusión por contratos renovados cada año

Los funcionarios del Ministerio de Salud (Minsa) contratados bajo la modalidad de contrato definido o temporal de un año podrán acceder, por primera vez, a préstamos personales, hipotecarios, de autos y otros productos financieros, tras la firma de una alianza estratégica entre la Caja de Ahorros y el Minsa.

El anuncio fue realizado este martes 20 de enero por Andrés Farrugia, gerente general de la Caja de Ahorros, junto al ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, quienes destacaron que la medida busca corregir una exclusión histórica del sistema financiero que ha afectado a miles de servidores públicos del sector salud.

La iniciativa beneficiará inicialmente a más de 1,600 colaboradores, aunque el alcance total podría superar las 3,600 personas, incluyendo personal administrativo y profesionales de la salud que, pese a contar con empleos permanentes en la práctica, no calificaban como sujetos de crédito debido a la naturaleza contractual de sus nombramientos.

Farrugia explicó que la Caja de Ahorros realizó un ajuste en sus parámetros de evaluación crediticia para reconocer la estabilidad laboral real de estos trabajadores, aun cuando sus contratos sean renovados anualmente.

“Estamos hablando de casi 2,000 colaboradores que por la dinámica de contratación del Estado no podían acceder al mercado financiero. Hemos parametrizado nuestras facilidades de crédito para que estos panameños puedan optar por préstamos hipotecarios, personales, de autos y tarjetas de crédito”, señaló en conferencia de prensa.

Este cambio permite que más de 1,600 colaboradores del Minsa, y potencialmente hasta 3,600 trabajadores, puedan acceder al portafolio completo de productos financieros del banco, algo que antes no era posible debido a la figura de interinidad bajo la cual estaban contratados.

El gerente recordó que un modelo similar fue aplicado recientemente a cerca de 50,000 obreros de la construcción, un sector con alta rotación laboral, lo que permitió su inclusión financiera sin comprometer la sostenibilidad del sistema bancario.

Con la nueva dinámica, los trabajadores del Minsa deberán cumplir con los requisitos usuales que exige la Caja de Ahorros para cualquier solicitud de crédito. La diferencia clave es que ahora sí califican. Entre los criterios establecidos están:

Mínimo un año de contratación.
Reconocimiento del historial acumulado de contratos anuales.
Evaluación según capacidad de endeudamiento y nivel salarial.
Los montos de los préstamos dependerán del ingreso de cada solicitante, sin un tope general preestablecido.
Fernando Boyd Galindo, ministro de Salud (i) junto a Andrés Farrugia, gerente general de Caja de Ahorros (d) y Zambo.
Fernando Boyd Galindo, ministro de Salud (i) junto a Andrés Farrugia, gerente general de Caja de Ahorros (d) y Zambo. Cedida

Las certificaciones y documentos emitidos por el Minsa, que detallan los años de servicio bajo contratos interinos, serán considerados válidos para la evaluación crediticia, lo que representa un giro importante frente a la política anterior.

“Estas personas tienen flujo, tienen estabilidad y tienen necesidades reales. Nuestro rol es adaptar la banca a la realidad del país y no excluir a quienes trabajan de forma permanente”, afirmó.

El ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, calificó la medida como un acto de justicia social para un grupo que por años ha laborado en condiciones de incertidumbre y destacó que el acuerdo permitirá que funcionarios del Ministerio —una planilla que supera los 20,000 colaboradores en el territorio nacional— puedan acceder a préstamos bancarios, corrigiendo una limitación histórica que afectaba principalmente a quienes estaban bajo contratos interinos o de corto plazo.

Explicó que, debido a la dinámica de renovación anual de contratos, un grupo importante de trabajadores no calificaba como sujeto de crédito, lo que les impedía acceder a financiamiento pese a mantener una relación laboral continua con el Estado. Esta situación limitaba su capacidad para planificar proyectos personales y familiares, aun cuando desempeñaban funciones permanentes dentro del sistema de salud pública.

“Cuando llegamos al Ministerio encontramos cerca de 3,000 colaboradores con contratos renovables año tras año, muchos con entre cinco y diez años en esa condición. Profesionales de la salud que cumplían funciones permanentes, pero sin acceso a créditos ni estabilidad financiera”, afirmó.

Boyd Galindo recordó que durante 2025 el Minsa avanzó en la regularización de plazas, otorgando mayor permanencia laboral a cientos de funcionarios, lo que sentó las bases para este acuerdo con la Caja de Ahorros.

“Esto no es solo para 1,600 personas. Es el inicio de un cambio estructural que puede beneficiar a los cerca de 20,000 trabajadores del sector salud, entre profesionales y administrativos”, añadió.

Con la nueva modalidad, los funcionarios podrán acceder a préstamos hipotecarios, personales, de autos y educativos, lo que —según el ministro— tendrá un impacto directo en la calidad de vida de los trabajadores y en la estabilidad económica de sus familias, al permitirles avanzar en metas como la adquisición de vivienda, transporte o la formación académica de sus hijos.

Boyd Galindo indicó que los interesados deberán acudir directamente a la Caja de Ahorros, donde se realizará el análisis crediticio correspondiente. Añadió que el Ministerio de Salud estará colaborando con la entidad bancaria para suministrar la documentación necesaria que respalde la condición laboral de los solicitantes y facilite el proceso de evaluación.

