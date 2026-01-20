Trabajadores temporales del Minsa podrán acceder a préstamos bancarios

Los funcionarios del Ministerio de Salud (Minsa) contratados bajo la modalidad de contrato definido o temporal de un año podrán acceder, por primera vez, a préstamos personales, hipotecarios, de autos y otros productos financieros, tras la firma de una alianza estratégica entre la Caja de Ahorros y el Minsa.

El anuncio fue realizado este martes 20 de enero por Andrés Farrugia, gerente general de la Caja de Ahorros, junto al ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, quienes destacaron que la medida busca corregir una exclusión histórica del sistema financiero que ha afectado a miles de servidores públicos del sector salud.

La iniciativa beneficiará inicialmente a más de 1,600 colaboradores, aunque el alcance total podría superar las 3,600 personas, incluyendo personal administrativo y profesionales de la salud que, pese a contar con empleos permanentes en la práctica, no calificaban como sujetos de crédito debido a la naturaleza contractual de sus nombramientos.

Farrugia explicó que la Caja de Ahorros realizó un ajuste en sus parámetros de evaluación crediticia para reconocer la estabilidad laboral real de estos trabajadores, aun cuando sus contratos sean renovados anualmente.

“Estamos hablando de casi 2,000 colaboradores que por la dinámica de contratación del Estado no podían acceder al mercado financiero. Hemos parametrizado nuestras facilidades de crédito para que estos panameños puedan optar por préstamos hipotecarios, personales, de autos y tarjetas de crédito”, señaló en conferencia de prensa.

Este cambio permite que más de 1,600 colaboradores del Minsa, y potencialmente hasta 3,600 trabajadores, puedan acceder al portafolio completo de productos financieros del banco, algo que antes no era posible debido a la figura de interinidad bajo la cual estaban contratados.

El gerente recordó que un modelo similar fue aplicado recientemente a cerca de 50,000 obreros de la construcción, un sector con alta rotación laboral, lo que permitió su inclusión financiera sin comprometer la sostenibilidad del sistema bancario.

Con la nueva dinámica, los trabajadores del Minsa deberán cumplir con los requisitos usuales que exige la Caja de Ahorros para cualquier solicitud de crédito. La diferencia clave es que ahora sí califican. Entre los criterios establecidos están: