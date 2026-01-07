Turismo en Panamá crece 7.1 % y eleva ingresos hasta $5,455.5 millones

El desempeño del turismo en Panamá hasta octubre de 2025 confirma no solo una recuperación sostenida, sino una fase de consolidación con impactos directos en la economía nacional, el empleo y la generación de divisas.

Las cifras preliminares de la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP) muestran un crecimiento simultáneo en la llegada de visitantes internacionales, los ingresos turísticos y el gasto promedio, lo que refuerza la relevancia estratégica del sector dentro del modelo económico del país.

Entre enero y octubre de 2025, Panamá registró un aumento de 7.1 % en la llegada de visitantes internacionales en comparación con el mismo periodo de 2024, cuando se contabilizaron 2,229,989 visitantes.

Al aplicar esta variación, el volumen acumulado hasta el décimo mes del año se estima en 2,388.2 millones de visitantes internacionales, lo que representa un incremento absoluto de 158.3 millones de personas respecto al año anterior. Este crecimiento refleja una mayor conectividad aérea, una recuperación sostenida de la confianza de los viajeros y una demanda creciente por destinos con oferta cultural y natural diversa.

El crecimiento del flujo turístico estuvo acompañado por un desempeño aún más dinámico en los ingresos. Durante los primeros diez meses de 2025, los ingresos turísticos alcanzaron los $5,455.5 millones, cifra que supera en 9.3 % los resultados del mismo lapso de 2024, cuando se registraron $4,990.1 millones.

En términos absolutos, el aumento equivale a $464.1 millones adicionales, lo que sugiere no solo más visitantes, sino también un mayor gasto promedio y una mejor captación de valor por parte de la cadena turística. En paralelo, el monitoreo hotelero indicó que la ocupación promedio se situó en torno al 56 % hasta octubre, un nivel que refleja estabilidad operativa y margen para continuar creciendo.

Al analizar el comportamiento hasta septiembre, la ATP reportó 2,148,022 ingresos de visitantes, con un incremento de 5.7 % frente al mismo periodo de 2024.

El Aeropuerto Internacional de Tocumen, principal punto de entrada al país, concentró 1,640,180 ingresos, lo que representa un crecimiento de 7.7 %, equivalente a 117,956 visitantes adicionales. Este desempeño reafirma el papel del aeropuerto como hub regional y motor clave del turismo.

Otros puntos de entrada también mostraron variaciones: la frontera de Paso Canoas registró un aumento de 0.7 %, los puertos de cruceros crecieron 0.9 %, mientras que otros puertos reflejaron una contracción de -2.1 %, evidenciando comportamientos diferenciados según el tipo de flujo y mercado.

En términos de generación de divisas, el periodo comprendido entre enero y septiembre de 2025 arrojó ingresos por $4,916.7 millones, sin incluir el transporte internacional. Esta cifra supera en $405.4 millones los $4,511.3 millones registrados en el mismo periodo de 2024, lo que representa un crecimiento interanual de 9.0 %. Estos resultados confirman el peso del turismo como fuente clave de divisas y su contribución al equilibrio macroeconómico del país.

El perfil de gasto del visitante refuerza este impacto positivo. En promedio, los turistas permanecen alrededor de 8 días en Panamá, con un gasto total por estadía estimado en $2,289, lo que se traduce en un desembolso diario cercano a $286. Este nivel de gasto está asociado a una oferta turística diversificada, que combina servicios urbanos, experiencias culturales, naturaleza y gastronomía.

Desde la perspectiva institucional, los resultados son valorados de forma positiva. “Gracias a Dios hemos superado las cifras; estamos por buen camino. Pienso que las estadísticas seguirán incrementándose de aquí en adelante. Son excelentes noticias”, destacó Gloria De León, administradora de Turismo de Panamá, en una reciente entrevista con La Estrella de Panamá.

La funcionaria subrayó que la cultura, la biodiversidad, la gastronomía y la naturaleza se han consolidado como ejes estratégicos para potenciar la oferta turística del país, una estrategia que ya se promueve a nivel internacional con destinos como: Bocas del Toro, el Casco Antiguo de la ciudad de Panamá, la península de Azuero, las comarcas y otros puntos del territorio nacional.

“Cada vez más, los turistas buscan experiencias auténticas y diferenciadoras que les permitan compartir con los locales. Por ello, la cultura es parte fundamental de nuestro posicionamiento y de lo que ofrecemos al vender a Panamá”, afirmó De León, al explicar el enfoque de promoción que impulsa la ATP.

En cuanto a los mercados emisores, la administradora precisó que, dependiendo de la temporada, los principales países de origen de los visitantes incluyen: Canadá, Estados Unidos, México, Costa Rica, Colombia, Brasil, España, Italia y Francia. La diversidad de estos mercados confirma el posicionamiento de Panamá como un destino competitivo en el ámbito regional e internacional, con potencial para seguir ampliando su alcance y profundizando el impacto económico del turismo en los próximos años.