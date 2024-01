Turismo nacional, entre la politización y la falta de cultura

“Este país nunca se ha decidido a arrancar formalmente su industria turística, porque las medidas que se toman no son sostenidas en el tiempo y eso no se logra porque cada que un Gobierno aborda el tema de turismo, lo hace sin colocar a personas que entiendan la materia”, sentenció la especialista, quien pide que se deje de tratar el rubro como algo “político” y pase a verse desde una óptica “técnica”.

Los número de Panamá, en materia turística, no son malos. El país recibió más de 1,800,000 turistas en 2023, superando en 104% la cantidad de visitas que tenía para 2019, antes de la pandemia de covid-19, según el Reporte de Desempeño del Sector Turismo 2023, desarrollado por la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP).

Turismo vs minería

La también expresidenta de la Cámara de Turismo considera que, aunque el país cuenta con gran potencial turístico, este queda opacado por la poca preservación y cuidado de sus lugares emblemático, así como la falta de infraestructura turística. “A las personas les gusta el Casco Antiguo, el Canal de Panamá y el Biomuseo, pero a parte de eso no hay mucho dentro de la ciudad y eso hace falta”, agregó.

Esta postura es compartida por Cárdenas, quien recalca que los líderes del sector turístico nacional llevan años abogando porque esto sea así. “Eso no es nada nuevo, la industria nacional lo lleva diciendo por más de 30 años. El turismo es una industria que permea a toda la economía del país. No se trata solo del sector hotelero, abarca los restaurantes, sectores de entretenimiento, artesanos, agricultores, transportistas y otros”, indicó.

“Para 2019, la industria produjo más de $7,000 millones en ingresos y en 2023 el sector iba encaminado en esa dirección. No es descabellado pensar que el turismo logré sustituir la inversión que el país dejó de percibir en la mina, con el aliciente de que este es amigable con el ambiente”, ponderó Eskildsen.

Identidad y cultura

Para Cárdenas, los desafíos no terminan en un tema político, sino que se extiende al cultura turística de la ciudadanía. “Aquí no hay una educación turística adecuada, no se entrena bien al personas que trabajaba con el turista y, aunque nos hemos acostumbrado a eso, solo es necesario ir a otros países referentes en la materia, para darse cuenta de la diferencia en el trato”, relató

Este problema no se da solo en Panamá, aclara la especialista, sino que está presente en todo el mundo. “El capital humano dentro de esta industria está en franca decaída, porque las nuevas generaciones no quieren formar parte de ella”, mencionó.

En cuanto a infraestructura, la líder de SKAL Internacional cuestionó el desarrollo de vías y carreteras en el territorio nacional, así como la falta de medios alternativos de transporte, que le permitan a los extranjeros y nacional, realizar actividades turísticas, sin tener que pasar largas horas de tráfico.

Otro tema que mencionó es la falta de identidad turística que tiene la nación. “No hemos podido afianzar una identidad turística propia, que nos permita diferenciarnos en los mercados internacionales. Eso es algo que sí tienen otros destinos como Colombia, Costa Rica, o República Dominicana”, dijo.

“Yo veo que nuestra preparación como país todavía está verde”, lamentó Cardenas, quien señala que si queremos atraer turismo masivo, es necesario contar con las herramientas fundamentales para darle una buena atención a millones de turistas, todos los años.

Es por eso que es vital que todos los actores de la sociedad se involucren, no solo los empresario, ya que, según la especialista, esta actividad puede beneficiar a toda la población. “Somos un país maravilloso, con grandes atractivos, solo que no los estamos utilizando”, anexó.

Si esto se consigue, Panamá puede salir al mercado mundial y aprovechar las oportunidades que tiene a su alcance, como los diversos programas de integración turística internacional que está desarrollando Skal International y otros programas.

“Panamá puede capitalizar mucho sobre eso, porque le permite generar alianzas para atraer e importar negocios”, concluyó.