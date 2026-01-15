Vacamonte apunta a ser hub acuícola con inversión de $10 millones

Vacamonte se perfila como un nuevo eje de inversión del sector acuícola y pesquero en Panamá, tras una propuesta privada de zona franca que proyecta más de $10 millones en capital, la generación de hasta 700 empleos directos e indirectos y un aumento en las exportaciones de productos del mar hacia Estados Unidos, Europa y Asia, con acompañamiento del Ministerio de Comercio e Industrias (MICI).

En un recorrido por el puerto y la planta de procesamiento de productos del mar desarrollada por Marpesca, S.A. y Muelles de Atún, S.A., próxima a inaugurarse, los ministros de Comercio e Industrias, Julio Moltó, y de Desarrollo Agropecuario, Roberto Linares, conocieron de primera mano la iniciativa, reforzando el diálogo con el sector privado y evaluando su alcance como futuro hub del sector.

“Es fundamental conocer estas iniciativas en el terreno y evaluar cómo contribuyen al desarrollo económico y a la generación de empleo en el país”, señaló el ministro Moltó durante la visita. “Desde el MICI trabajamos para consolidar a Panamá como un destino competitivo y confiable para la inversión en el sector acuícola y pesquero, facilitando que proyectos como este avancen y se desarrollen conforme a la normativa vigente”.

En el sitio se explicó que la propuesta busca consolidar en Vacamonte un clúster acuícola, pesquero y de servicios marítimos, permitiendo a las empresas acceder a infraestructura logística de primer nivel, a los incentivos contemplados en la Ley 32 de 2011 y a una conexión directa con los mercados globales.

Luis Eduardo Camacho, representante de ambas compañías, detalló que el proyecto contempla una planta moderna enfocada inicialmente en el procesamiento de camarón en cuatro especies, tras pruebas piloto realizadas entre 2024 y 2025 que validaron la calidad del producto. “Nuestra proyección inicial es de hasta 16 contenedores mensuales para exportación”, indicó, precisando que ya existen cartas de intención de compra de clientes internacionales en Estados Unidos y Europa, lo que posiciona a Vacamonte como un punto clave para la exportación de productos del mar.

De avanzar la propuesta, estiman que el proyecto movilizará inversiones privadas superiores a $10 millones, concentrando actividades de procesamiento, exportación y logística vinculadas al sector pesquero. La iniciativa también contempla la activación de al menos 40 embarcaciones y un impacto estimado de entre 600 y 700 empleos directos e indirectos, generando oportunidades de capacitación, fortaleciendo el valor agregado local y abriendo nuevas rutas de exportación hacia Estados Unidos, Europa y Asia.

Asimismo, la planta incorporará prácticas sostenibles en la captura y el procesamiento de productos del mar, promoviendo la preservación de las especies y fomentando la responsabilidad social empresarial.

En este contexto, el MICI y la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) brindaron orientación técnica a las empresas, con miras a que los inversionistas puedan preparar y presentar formalmente la propuesta de zona franca.

De acuerdo con la Dirección General de Zonas Francas del MICI, Panamá cuenta actualmente con zonas francas operativas vinculadas a productos del mar, entre ellas la Zona Franca Aristos, la Zona Franca Pesquera del Pacífico, la Zona Franca Marpesca y la Zona Franca Chilibre. Estas experiencias confirman la capacidad del país para albergar proyectos pesqueros bajo este régimen, reforzando su atractivo como destino seguro para la inversión privada y su potencial para impulsar las exportaciones y el desarrollo económico sostenible.