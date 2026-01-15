Vacamonte apunta a ser hub acuícola con inversión de $10 millones

Vacamonte se perfila como un nuevo eje de inversión del sector acuícola y pesquero en Panamá, tras una propuesta privada de zona franca que proyecta más de <b>$10 millones</b> en capital, la generación de hasta <b>700 empleos directos e indirectos</b> y un aumento en las exportaciones de productos del mar hacia Estados Unidos, Europa y Asia, con acompañamiento del <b><a href="/tag/-/meta/mici-ministerio-de-comercio-e-industrias">Ministerio de Comercio e Industrias (MICI)</a></b>.En un recorrido por el puerto y la planta de procesamiento de productos del mar desarrollada por Marpesca, S.A. y Muelles de Atún, S.A., próxima a inaugurarse, los ministros de Comercio e Industrias, <b>Julio Moltó</b>, y de Desarrollo Agropecuario, <b>Roberto Linares</b>, conocieron de primera mano la iniciativa, reforzando el diálogo con el sector privado y evaluando su alcance como futuro hub del sector.<i>'Es fundamental conocer estas iniciativas en el terreno y evaluar cómo contribuyen al desarrollo económico y a la generación de empleo en el país'</i>, señaló el ministro Moltó durante la visita. <i>'Desde el MICI trabajamos para consolidar a Panamá como un destino competitivo y confiable para la inversión en el sector acuícola y pesquero, facilitando que proyectos como este avancen y se desarrollen conforme a la normativa vigente'</i>.En el sitio se explicó que la propuesta busca consolidar en Vacamonte un <b>clúster acuícola, pesquero y de servicios marítimos</b>, permitiendo a las empresas acceder a infraestructura logística de primer nivel, a los incentivos contemplados en la <b>Ley 32 de 2011</b> y a una conexión directa con los mercados globales.<b>Luis Eduardo Camacho</b>, representante de ambas compañías, detalló que el proyecto contempla una planta moderna enfocada inicialmente en el procesamiento de camarón en cuatro especies, tras pruebas piloto realizadas entre 2024 y 2025 que validaron la calidad del producto. <i>'Nuestra proyección inicial es de hasta 16 contenedores mensuales para exportación'</i>, indicó, precisando que ya existen cartas de intención de compra de clientes internacionales en Estados Unidos y Europa, lo que posiciona a Vacamonte como un punto clave para la exportación de productos del mar.De avanzar la propuesta, estiman que el proyecto movilizará inversiones privadas superiores a $10 millones, concentrando actividades de procesamiento, exportación y logística vinculadas al sector pesquero. La iniciativa también contempla la activación de al menos 40 embarcaciones y un impacto estimado de entre 600 y 700 empleos directos e indirectos, generando oportunidades de capacitación, fortaleciendo el valor agregado local y abriendo nuevas rutas de exportación hacia Estados Unidos, Europa y Asia.Asimismo, la planta incorporará prácticas sostenibles en la captura y el procesamiento de productos del mar, promoviendo la preservación de las especies y fomentando la responsabilidad social empresarial.En este contexto, el <b>MICI</b> y la <b>Autoridad Marítima de Panamá (AMP)</b> brindaron orientación técnica a las empresas, con miras a que los inversionistas puedan preparar y presentar formalmente la propuesta de zona franca.De acuerdo con la <b>Dirección General de Zonas Francas del MICI</b>, Panamá cuenta actualmente con zonas francas operativas vinculadas a productos del mar, entre ellas la Zona Franca Aristos, la Zona Franca Pesquera del Pacífico, la Zona Franca Marpesca y la Zona Franca Chilibre. Estas experiencias confirman la capacidad del país para albergar proyectos pesqueros bajo este régimen, reforzando su atractivo como destino seguro para la inversión privada y su potencial para impulsar las exportaciones y el desarrollo económico sostenible.