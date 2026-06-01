Valor de permisos y área de construcción se disparan en el primer cuatrimestre 2026

El valor de las construcciones, adiciones y reparaciones en Panamá, medido a través de los permisos de edificación, mostró signos de recuperación durante el primer cuatrimestre de 2026, revirtiendo las severas contracciones de los últimos dos años.

Cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) revelan que de enero a abril el valor de los permisos aumentó un 43.5%, alcanzando los $417,205 millones. Este repunte contrasta con las caídas del indicador en los periodos homólogos de 2024 y 2025, que registraron bajas de -21.4% ($330,761 millones) y -12.1% ($290,828 millones), respectivamente.

Los registros de la Cámara Panameña de la Construcción (Capac) sustentan directamente este cambio de tendencia en la inversión privada. De acuerdo con el gremio, entre enero y marzo de 2026, los permisos de construcción crecieron un 36.3% a nivel nacional, dejando atrás las variaciones negativas de -34.5% en 2024 y de -0.4% en 2025 de igual periodo.

Del total de $417,205 millones acumulados hasta abril, $252,763 millones corresponden a permisos residenciales y $164,443 millones a proyectos no residenciales. Con base en las autorizaciones de la Dirección de Obras y Construcciones del Municipio de Panamá y de las oficinas de Ingeniería Municipal de los distritos restantes, el valor acumulado aumentó principalmente en Arraiján (351.9%), los municipios de Aguadulce, Chitré, David, La Chorrera y Santiago (66.0%), y el distrito de Panamá (31.2%). Por el contrario, la provincia de Colón reportó una caída de -8.0%.

En lo que respecta al área de construcción en metros cuadrados (m2), el espacio planificado se incrementó un 31.7% globalmente (situándose los proyectos residenciales en 27.7% y los no residenciales en 39.0%), cifra superior a las contracciones de 2024 (-26.2%) y 2025 (-21.4%).

A nivel distrital, el área subió un 362.3% en Arraiján, un 74.8% en Colón, un 18.9% en Panamá y un 0.6% en el grupo de Aguadulce, Chitré, David, La Chorrera y Santiago.

A pesar de los incrementos porcentuales, la industria mantiene una perspectiva moderada al evaluar el desempeño histórico.

Al comparar el escenario actual con el primer trimestre de 2023 —año en que se registró un crecimiento acumulado de +80.4%— el sector todavía refleja una diferencia negativa de -44.1%.

“Hoy vemos señales positivas y un pequeño impulso en la actividad, pero aún estamos lejos de los niveles que tuvo el sector en 2023. El reto ahora es transformar esta recuperación parcial en una política sostenible que le devuelva estabilidad y dinamismo a la industria”, expresó Irene Orillac de Simone, presidenta de la Capac, en un comunicado del gremio que cuelga en la página web y publicado en el marco de la instalación de la Mesa Técnica Nacional para la Dinamización del Sector Construcción a mediados de mayo pasado.

El enfoque gremial subraya el impacto multiplicador que posee la reactivación de estas obras sobre las finanzas públicas y el crecimiento general de la economía.

Estudios realizados por la Capac detallan que “por cada dólar de aumento o disminución en construcción se genera un impacto de $2.34 en el PIB futuro, además de cada $1.00 de construcción causa $0.24 de incremento en recaudación de ingreso tributario”.

Asimismo, la presidenta de la Capac destacó que el inicio de los proyectos dinamiza de forma inmediata los comercios, el transporte y los servicios en las provincias mediante la contratación de mano de obra local.

“La construcción tiene la capacidad de generar empleo formal de manera inmediata. Cuando un proyecto inicia, rápidamente se activan puestos de trabajo y se dinamiza la economía de las comunidades donde se desarrolla”, afirmó.

Bajo este panorama de reactivación privada, las proyecciones oficiales apuntan a un crecimiento del PIB de la construcción de entre el 4% y el 5% para el cierre de 2026, apoyado por la ejecución de más de $11 mil millones en inversiones públicas y obras de infraestructura en distintas regiones del país, reseña la Capac en su escrito.

Con el fin de agilizar estas inversiones y acortar la tramitología, la Mesa Técnica Nacional activó comisiones de trabajo con más de 30 profesionales del sector para revisar financiamientos, vivienda y contrataciones públicas.

“La construcción ha sido históricamente uno de los principales motores de desarrollo del país. Hoy existe la oportunidad de trabajar de manera conjunta para recuperar su dinamismo y fortalecer nuevamente su impacto en la economía nacional”, destacó Orillac de Simone.