Zambia y Panamá, las dos caras de una realidad minera

A solo 12 km de Sentinel, Enterprise es una operación más reciente que desde 2024 capitaliza la infraestructura compartida del proyecto 'Trident'.En ella se explota un cuerpo mineralizado de níquel de manera independiente, aunque se beneficia de las sinergias operativas y de infraestructura con la mina Sentinel, lo que la convierte en un sitio de producción de bajo costo. El níquel es un mineral clave para las baterías de vehículos eléctricos y otras tecnologías de energía verde.En conjunto, las operaciones de FQM en Zambia se centran en la extracción de cobre (el más importante), oro y níquel, minerales fundamentales para el desarrollo de la infraestructura de energía limpia y la economía moderna. Estas minas contribuyen con más de la mitad de la producción total de cobre de Zambia, lo que subraya la dependencia económica del país a este sector.