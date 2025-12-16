Zambia y Panamá, las dos caras de una realidad minera

Las operaciones de FQM en Zambia, combinadas bajo el nombre de “Trident” para Sentinel y Enterprise, y con Kansanshi como la mina insignia, representan una de las mayores concentraciones de inversión en infraestructura en el país en décadas.

El norte de Zambia es la columna vertebral de la producción africana de cobre, un metal crucial para la transición energética global. En este país, First Quantum Minerals (FQM) no solo opera, sino que domina el panorama minero con tres proyectos fundamentales: Kansanshi, Sentinel y Enterprise. En un recorrido por la zona, La Estrella de Panamá pudo observar cómo estas minas ofrecen una perspectiva clara sobre la escala de la inversión y la complejidad de la extracción de minerales vitales.

Kansanshi: el buque insignia del cobre y el oro

A parte de este proceso, FQM ha completado el proyecto de expansión S3, una inversión de más de mil millones que incluye una nueva planta de procesamiento. Esta expansión está diseñada para casi duplicar la capacidad de molienda de mineral de Kansanshi y extender la vida útil de la mina hasta la década de 2040, asegurando una producción anual promedio de cobre significativamente mayor.

Esta mina opera desde tres tajos a cielo abierto. Utiliza tecnología de punta para extraer los minerales de tres tipos diferentes. Es notable su fundición de cobre propia, puesta en marcha en 2015, lo que permite a FQM optimizar el valor del cobre producido al procesarlo localmente.

Ubicada cerca de Solwezi, Kansanshi es la operación más antigua de FQM en Zambia, activa desde 2005. Es una de las minas integradas de procesamiento metalúrgico más grandes de África y un pilar de la producción global del cobre.

Sentinel: el proyecto de infraestructura monumental

Sentinel es una mina de cobre a cielo abierto que destaca por su avanzada tecnología y su enorme escala. Comparte infraestructura de procesamiento y relaves con la mina Enterprise, aprovechando sinergias operacionales. Su capacidad de producción de cobre es considerable, colocándola entre los principales productores mundiales.

Situada a unos 150 km al oeste de Solwezi, Sentinel es descrita como la mayor inversión en infraestructura de Zambia desde la construcción de la presa Kariba en 1959, con un costo de miles de millones.

Enterprise: la apuesta por el níquel

Estas minas contribuyen con más de la mitad de la producción total de cobre de Zambia, lo que subraya la dependencia económica del país a este sector.

En conjunto, las operaciones de FQM en Zambia se centran en la extracción de cobre (el más importante), oro y níquel, minerales fundamentales para el desarrollo de la infraestructura de energía limpia y la economía moderna.

En ella se explota un cuerpo mineralizado de níquel de manera independiente, aunque se beneficia de las sinergias operativas y de infraestructura con la mina Sentinel, lo que la convierte en un sitio de producción de bajo costo. El níquel es un mineral clave para las baterías de vehículos eléctricos y otras tecnologías de energía verde.

A solo 12 km de Sentinel, Enterprise es una operación más reciente que desde 2024 capitaliza la infraestructura compartida del proyecto “Trident”.

Contraste y producción: Zambia y Panamá

La minería, por naturaleza, es una operación profundamente influenciada por su entorno geográfico y las características del yacimiento. Al contrastar Cobre Panamá con las tres principales minas de FQM en Zambia (Kansanshi, Sentinel, Enterprise), emergen diferencias significativas que impactan la operación y la percepción pública.

El contraste es vital: la mina panameña operaba en un bioma de bosque lluvioso de importancia mundial, lo que exacerbó el conflicto ambiental. Las minas zambianas, aunque grandes, se encuentran en una región con un ecosistema de sabana que, si bien es afectado, no tiene la misma percepción de ser un “pulmón” tan vital como la selva panameña.

La escala operativa de las minas zambianas es comparable a la de Cobre Panamá, pero el enfoque en el tipo de mineral extraído muestra una estrategia diversificada de FQM.

Sentinel es la mina más grande de FQM en Zambia en términos de producción de cobre puro que alcanzan los 250,000 toneladas. Tiene una capacidad de producción entre 600 y 700 toneladas de metal por día, lo cual los lleva a una producción anual de aproximadamente 200,000 toneladas. Solo en 2024, produjeron 231,000 toneladas de cobre, rendimiento que los colocó en una mina de talla mundial, como la segunda mina más grande de cobre de Zambia, explicó David Botacio, especialista en explosivos con 13 años de experiencia en FQM.

Kansanshi es única porque tiene una fundición propia que procesa la mina localmente, con 140,000 toneladas de cobre (más la producción de oro), una cantidad mucho menor a la capacidad de producción que tenía la mina Cobre Panamá, en Donoso, provincia de Colón, de 330,000 toneladas de cobre (más subproductos), en un solo tajo en toda la cartera de FQM, crucial para la empresa minera.

Las vastas operaciones de FQM en el cinturón de cobre de Zambia se han convertido en un punto focal tras el cese de Cobre Panamá, en noviembre de 2023, luego de que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró inconstitucional el contrato minero con el Estado.

Para entender las dinámicas que distinguen a estos proyectos, conversamos con Botacio, quien ofreció una comparación detallada desde la mina Sentinel en Zambia.

Botacio nos recibió a espaldas del imponente tajo abierto, el corazón de la mina Sentinel, para explicar el día a día de la megaminería y trazar los desafíos únicos que enfrentan las operaciones en África versus las de Centroamérica.

Desde esta infraestructura señaló que la principal diferencia operativa entre Cobre Panamá y Sentinel no es la tecnología, sino el entorno natural. Destaca dos factores cruciales: la geología y el ambiente.

“La minería a nivel mundial, principalmente la de cobre, tiene bastantes similitudes; pero, específicamente, en Panamá y Zambia hay diferentes retos y complicaciones que tenemos que lidiar, principalmente en el tema de geología, la parte de las rocas, que es completamente diferente. Eso es un reto operativo”, dijo Botacio.

Otro factor diferenciador y desafiante, añadió, es “el tema ambiental. Acá llueve mucho menos que en Panamá. La vegetación y todo lo que tiene que ver con el ambiente es muy diferente con lo que tenemos en Panamá. En Panamá tenemos bastante lluvia que podemos aprovechar y hacer cosecha de lluvia para nuestra operación. Acá, -sin embargo- nos llueve muy poco: el clima es completamente diferente”.

Además del factor climático, Botacio destacó una ventaja crucial que FQM ha desarrollado en Zambia a lo largo del tiempo. “Una de las ventajas que tenemos acá es la infraestructura alrededor del proyecto, pues luego de 12 años estando operando aquí, la tenemos muchísimo más desarrollada que en Panamá”, expresó.

La comparación del especialista sobre las dimensiones físicas de los tajos desvela una perspectiva interesante sobre el futuro de los proyectos. Por ejemplo, la mina Sentinel tiene una extensión geográfica de 4.5 km de este a oeste y 2.5 km de norte a sur. Siendo poco más grande que la de Panamá, que contaba con 2.5 km de este a oeste y 1.5 km de norte a sur.

“La dimensión física del tajo es más grande a diferencia de la expectativa de vida. La expectativa de vida de este tajo (Sentinel) es de 12 años; en cambio, la del proyecto Cobre Panamá era 32 años luego del inicio de la extracción”, aclaró el especialista en explosivos con 13 años de experiencia en FQM.

Esto sugiere que, aunque el yacimiento de Sentinel es más amplio en la superficie, el yacimiento panameño ofrecía una mayor profundidad o concentración de mineral que garantizaba una vida útil operativa mucho más larga, agregó.

Finalmente, Botacio comparó la producción anual de las dos minas, destacando que Cobre Panamá alcanzó un nivel de producción que lo ubicó entre los más importantes del mundo, ya que en su pico llegó a producir 327,000 toneladas versus 231,000 toneladas de Sentinel en 2024.

El experto subraya que, aunque Sentinel es una potencia mundial, la mina panameña jugaba en una liga diferente. “Quiere decir que nosotros con apenas tres años de haber estado produciendo [en Cobre Panamá], ya habíamos incursionado en producciones que nos elevaban a minas de talla mundial. El 2% del cobre mundial estaba siendo producido por Cobre Panamá, cobre 100 % panameño”, destacó.

Las palabras de Botacio no solo ilustran la inmensa escala de las operaciones de FQM en Zambia, sino que también contextualizan el impacto económico y ambiental que significó la pérdida de Cobre Panamá para la empresa y para el mercado global de cobre.