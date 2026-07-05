Zonas indígenas, la otra cara del turismo sostenible en Panamá

Risas inocentes se escuchaban desde el río: un grupo de niños jugaban sobre un flotador para saber qué tan rápido llegaban a la orilla. La escena se repetía una y otra vez. Era de envidiar, ese día las temperaturas y la humedad estaban altas por el calor, a pesar de haber llovido. De esta forma, estos niños usaron el recursos que tradicionalmente conocen para refrescarse.

El acceso que tienen es único porque son indígenas de la comunidad Emberá Druá, que está asentada a orillas del río Chagres, en el corazón del Parque Nacional Chagres. Un recurso natural que se alimenta de los bosques maduros, que representan el 88.6% en toda la Cuenca Hidrográfica del Canal de Panamá.

La comunidad Emberá Druá ha logrado consolidarse como un ejemplo de convivencia entre tradición y desarrollo sostenible. La Estrella de Panamá realizó un viaje para conocer la historia de esta comunidad. Partimos a unos 45-60 minutos en auto desde la ciudad de Panamá hasta el puerto de Corotú, en Caimitillo, Panamá Norte.

Ya en el puerto, conocimos a Benjamín, que pertenece a la comunidad Emberá Druá, para realizar el trayecto en piragua de más o menos una hora. Con su tradicional taparrabo y una vara, guiaba a su compañero a través de las corrientes del río. Para comunicarse, bastaban unos silbidos o un par de señales con la mano.

Una vez dentro de la red de bosques, Benjamín no desaprovechó la oportunidad para explicarnos cómo aprovechan estos beneficios para realizar actividades de turismo cultural y de naturaleza, en la cual dan un vistazo a los visitantes de su historia como comunidad y mostrando cómo desde su cultura garantizan la sostenibilidad y el desarrollo de su entorno.

A medida que avanzábamos comenzaban a aparecer las casas de quinchas ocultadas dentro de los árboles, piraguas ancladas a orillas del río y familias indígenas en los alrededores. Según el Ministerio de Ambiente, dentro del parque hay más de 25 poblados campesinos, de los cuales siete son comunidades indígenas emberá. Actualmente hay 13 Organizaciones de Base Comunitaria (OBC) y siete en área de amortiguamiento. Cada una centrada en diversos proyectos ambientales como apicultura, manejo de visitantes, avistamiento de aves, agroforestería y otras actividades ligadas al ecoturismo.