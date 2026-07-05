Zonas indígenas, la otra cara del turismo sostenible en Panamá

Conscientes de que habitan en un área protegida, los emberá han diseñado un modelo turístico que respeta los límites ambientales. Los visitantes llegan en piraguas artesanales construidas por los hombres de la comunidad y son recibidos con presentaciones culturales, recorridos guiados y talleres de artesanía.Para los emberá, el turismo no es solo una fuente de ingresos, sino una herramienta educativa que permite a los visitantes comprender la importancia de conservar la selva y valorar la cultura indígena.Andrea Lino Mansi, expresidenta de turismo y actual asesora técnica, subraya que la comunidad emberá Druá fue pionera en abrir las puertas al turismo indígena en Panamá. 'Desde aquí nace el turismo, pero no para intereses familiares, sino como un turismo sostenible para toda la comunidad', afirma.Andrea recuerda cómo la comunidad pasó de llevar registros en cuadernos y usar <i>beepers </i>para comunicarse, a organizarse en cooperativas y aprovechar las redes sociales para promocionar su cultura. Gracias a proyectos liderados por mujeres y al acceso a internet vía Starlink, la comunidad emberá Druá mantiene activa su cuenta de Instagram y logra atraer visitantes nacionales e internacionales.'El turismo ha sido nuestra universidad. Nos ha enseñado cómo tratar a las personas, cómo organizarnos y cómo aprovechar los recursos de manera sostenible sin destruir el bosque', señala Andrea.