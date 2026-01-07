Delcy Rodríguez fue el gran amor de mi vida: la revelación de Fernando Carrillo

El actor venezolano Fernando Carrillo, de 60 años, volvió a colocarse en el centro de la polémica tras revelar que el gran amor de su vida fue Delcy Rodríguez, actual presidenta interina de Venezuela, quien actualmente tiene 56 años.

La confesión surgió en una reciente entrevista en la que el actor recordó el vínculo que mantuvo con la dirigente venezolana y afirmó que la relación fue mucho más profunda de lo que se conocía públicamente.

Carrillo aseguró que sostuvo una relación sentimental con Rodríguez durante varios años y que, pese al tiempo transcurrido, sigue considerándola “el gran amor de su vida”.

El actor, conocido por sus papeles en telenovelas de los años noventa, explicó que Delcy le marcó no solo en el ámbito personal, sino también en su manera de ver la vida, destacando su inteligencia y carácter.

Las declaraciones de Carrillo llegan en un momento en el que Delcy Rodríguez ocupa el mayor foco político del país tras asumir la presidencia interina de Venezuela.

Esto hizo que la revelación tomara aún más fuerza en redes sociales y medios de entretenimiento, donde la mezcla entre política y farándula encendió el debate.

En internet, los usuarios no tardaron en reaccionar con comentarios irónicos y críticas directas hacia el actor. Entre los mensajes más repetidos se leen frases como: “El gran amor de su vida??? ¿Cómo queda Catherine?”, en referencia a Catherine Fulop, con quien Carrillo estuvo casado.

Además, publicaron: “No sé qué le pasó a Carrillo que después de viejo se puso tan ridículo”, “Él quiere volver a pasar su buen momento, anda limpio”, y “Ahora es el gran amor de su vida porque se volvió presidenta de Venezuela, ah caray”.

Las declaraciones de Carrillo reavivan la faceta más controversial del actor, quien en los últimos años ha estado más presente por sus opiniones y apariciones mediáticas que por su trabajo actoral, mientras que el nombre de Delcy Rodríguez continúa ocupando titulares tanto en la política como ahora también en el mundo del espectáculo.

A parte de esta insólita declaración, Carrillo ha estado dando declaraciones de su posición sobre el arresto de Nicolás Maduro, a lo que en medios internacionales ha dicho que en Venezuela no se ha celebrado la captura de Maduro, por el contrario sólo ha visto marchas en las calles a favor del exmandatario venezolano y es que, el actor ha dejado claro anteriormente su amistad con la familia Maduro Flores. ¿Cómo lo ve?