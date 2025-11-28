  1. Inicio
La Fruta es el ganador, finaliza ‘La Casa de Alofoke 2’ tras lograr Récord Guinness

Romeo Santos junto a La Fruta durante su visita a La Casa de Alofoke 2.
Romeo Santos junto a La Fruta durante su visita a La Casa de Alofoke 2. @romeosantos
Por
Redacción
  • 28/11/2025 06:00
Tras casi dos meses de emisión, el famoso reality show dominicano ”La Casa de Alofoke 2” ha concluido, consolidándose como un fenómeno digital. El programa no solo capturó la atención del público por sus participantes, entre ellos, la modelo panameña Gracie Bon, sino que también hizo historia al romper un Récord Guinness.

Hace algunas semanas, Santiago Matías, conocido artísticamente como Alofoke, anunció que el programa había superado varias marcas mundiales. Este jueves, precisamente, publicó la certificación del Guinness World Records a “La Casa de Alofoke 2” por el “streaming más largo de la historia”. La producción acumuló un total de 916 horas, 38 días y 4 horas de transmisión ininterrumpida, superando el récord anterior establecido en China en 2022.

La gran final de La Casa de Alofoke 2

La última noche del reality estuvo marcada por sorpresas, incluyendo la visita de las superestrellas de la bachata Romeo Santos y Prince Royce, quienes aprovecharon la plataforma para promocionar su más reciente trabajo musical.

Sin embargo, el momento cumbre llegó con la revelación del ganador: Andy De La Cruz, mejor conocido como ”La Fruta” se llevó el premio de la segunda temporada. El top 6 de la competencia estuvo compuesto por “La Fruta” (1°), “Saltamontes” (2°), Michael Flores (3°), JLexis (4°), Pichard (5°) y “Caramelo” (6°), cerrando así una edición que quedará marcada en la historia del streaming digital.

