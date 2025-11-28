La Fruta es el ganador, finaliza ‘La Casa de Alofoke 2’ tras lograr Récord Guinness

<b>La gran final de La Casa de Alofoke 2</b>La última noche del <i>reality</i> estuvo marcada por sorpresas, incluyendo la visita de las superestrellas de la bachata <b>Romeo Santos y Prince Royce</b>, quienes aprovecharon la plataforma para promocionar su más reciente trabajo musical. Sin embargo, el momento cumbre llegó con la revelación del ganador: <b>Andy De La Cruz, mejor conocido como 'La Fruta' </b>se llevó el premio de la segunda temporada. El top 6 de la competencia estuvo compuesto por 'La Fruta' (1°), 'Saltamontes' (2°), Michael Flores (3°), JLexis (4°), Pichard (5°) y 'Caramelo' (6°), cerrando así una edición que quedará marcada en la historia del <i>streaming</i> digital.