La Fruta es el ganador, finaliza ‘La Casa de Alofoke 2’ tras lograr Récord Guinness

Tras casi dos meses de emisión, el famoso reality show dominicano ”La Casa de Alofoke 2” ha concluido, consolidándose como un fenómeno digital. El programa no solo capturó la atención del público por sus participantes, entre ellos, la modelo panameña Gracie Bon, sino que también hizo historia al romper un Récord Guinness.

Hace algunas semanas, Santiago Matías, conocido artísticamente como Alofoke, anunció que el programa había superado varias marcas mundiales. Este jueves, precisamente, publicó la certificación del Guinness World Records a “La Casa de Alofoke 2” por el “streaming más largo de la historia”. La producción acumuló un total de 916 horas, 38 días y 4 horas de transmisión ininterrumpida, superando el récord anterior establecido en China en 2022.