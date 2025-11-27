Orgullo nacional: la banda musical La Primavera representa a Panamá en Nueva York

La banda musical La Primavera – del Centro Educativo Bilingüe La Primavera Santiago de Veraguas - hizo historia ayer con su participación en el emblemático desfile del Día de Acción de Gracias, que es organizado por la cadena de almacenes estadounidense Macy’s y, al mismo tiempo, considerado como una actividad tradicional que es vista por millones de espectadores a través de la cadena de televisión NBC.

La agrupación – integrada por 200 estudiantes de entre 8 y 17 años – expresaron un gran júbilo y entusiasmo al participar en la marcha. De tal forma, que la banda musical practicó en horas previas al desfile - a las 3:00 am (hora de Nueva York) – dejando ver su entusiasmo, en un video difundido a través de Instagram.

Durante la estadía de la agrupación en Nueva York, los estudiantes fueron acogidos por la Sra. Jackie Carvalho y su familia en la localidad de Mineola. Además, el consulado de Panamá en Nueva York así como las demás misiones de la diplomacia panameña en Estados Unidos tuvieron atenciones con los participantes en el desfile del Día de Acción de Gracias.

La embajadora de Panamá ante la Organización de Estados Americanos (OEA) Ana Irene Delgado acompañó a la banda musical La Primavera durante su trayecto por las calles de Nueva York. Esta sería la segunda vez que acompaña a una banda panameña que participa a nivel internacional. La primera vez fue en 2013 cuando Delgado se encontraba de misión diplomática en Londres como embajadora de Panamá ante el Reino Unido.

“Verlos desfilar por primera vez en el Macy’s Thanksgiving Day Parade es un momento inolvidable para todos nosotros. Han llevado nuestro ritmo, alegría y talento a uno de los escenarios más grandes del mundo. ¡Gracias por poner en alto el nombre de Panamá! (...) Orgullo veraguense, orgullo panameño”, destacó la cuenta de Instagram de la Misión Permanente de Panamá en la OEA.