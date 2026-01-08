‘Que no hable más’: El Puma opina sobre Fernando Carrillo y habla sin filtros sobre el futuro de Venezuela

El cantante venezolano José Luis Rodríguez, conocido mundialmente como El Puma, fue protagonista de una extensa entrevista en el canal chileno MEGA, en la que combinó recuerdos personales, reflexiones políticas y comentarios directos sobre figuras del espectáculo venezolano.

En el ámbito farandulero, Rodríguez se refirió al actor Fernando Carrillo, quien ha estado envuelto en diversas polémicas mediáticas en América Latina. Sin ánimo —según dijo— de atacarlo personalmente, fue tajante en su consejo: “Yo no quiero hablar mal de él, pero debería quedarse quieto, no hablar más. Cada vez que habla se hunde más y me da mucha pena”, afirmó el artista, comentario que rápidamente generó reacciones en redes sociales.

Más allá del espectáculo, El Puma dedicó buena parte de la entrevista a reflexionar sobre la situación de Venezuela y el deterioro del país a lo largo de las últimas décadas. En ese contexto, recordó que hubo una época en la que Venezuela era una de las naciones más prósperas del continente. “Venezuela era como Dubái”, aseguró, al evocar los años en que el bolívar tenía paridad con el dólar y el país vivía del auge petrolero.

El cantante cuestionó duramente cómo esa riqueza fue dilapidada. “¿Qué hicieron con todo ese dinero?”, se preguntó, aludiendo a la corrupción y a los errores de distintos gobiernos que, a su juicio, terminaron por destruir instituciones, industria y calidad de vida. Recordó que el país llegó a tener una infraestructura moderna, carreteras y urbanizaciones impulsadas por la bonanza petrolera, comparables con las grandes potencias energéticas.

Rodríguez también habló del dolor del exilio y de las familias separadas por la crisis, relatando experiencias personales como la despedida de seres queridos a la distancia. A su juicio, el proceso de reconstrucción del país será largo y requerirá paciencia. “Se le quitó la cabeza a la culebra, pero el cuerpo sigue temblando”, dijo, en referencia a las estructuras de poder y grupos armados que aún permanecen activos.

A sus 83 años, El Puma se mostró agradecido por su estado de salud y por poder presenciar este momento histórico con claridad. “Le doy gracias a Dios por regalarme más tiempo para ver esto en vida”, expresó, dejando claro que, aunque reside fuera de Venezuela, mantiene un vínculo emocional profundo con su país de origen.