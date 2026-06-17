Cacao de Panamá va por el sello ‘premium’ internacional

Con el objetivo de posicionar el grano local en los mercados de lujo globales, este martes, el Consejo de Gabinete dio un paso positivo al Proyecto de Ley 21-26, que aprueba el Convenio Internacional del Cacao 2026, hecho en Ginebra el 13 de febrero de 2026 y que da continuidad a la Organización Internacional del Cacao (ICCO), creada originalmente por el Convenio Internacional del Cacao de 1973.

Tras el aval del Gabinete, ahora la iniciativa será llevada a la Asamblea Nacional para su discusión y posterior aprobación de la incorporación plena de la República de Panamá a la Organización ICCO, lo cual permitirá fortalecer el sector cacaotero nacional.

Esto “responde a la necesidad de posicionar estratégicamente a Panamá en el mercado internacional del cacao, particularmente mediante el reconocimiento como productor de cacao fino y de aroma, condición que depende de los mecanismos de evaluación de la ICCO, referencia global para dicha clasificación”, destaca un informe de la Presidencia que recoge los resultados del Consejo de Gabinete de este martes 16 de junio.

Y añade que: Esta adhesión igualmente permite a nuestro país integrarse plenamente en los procesos de toma de decisiones internacionales sobre la cadena de valor del cacao, así como acceder a asistencia técnica especializada, estudios, estadísticas y programas de cooperación gestionados por la ICCO.

Entre sus principales objetivos figuran promover la cooperación internacional en la economía mundial del cacao, facilitar un marco apropiado para el debate de todos los temas relacionados con el cacao entre los gobiernos y con el sector privado, así como contribuir al fortalecimiento de las economías cacaoteras nacionales de los países miembros, mediante la preparación, el desarrollo y la evaluación de proyectos apropiados, detalla un comunicado de la Presidencia de la República.

Asimismo, añadió, permite la participación de Panamá como miembro pleno permitirá ampliar su visibilidad internacional, fortalecerá su posicionamiento institucional y promoverá la calidad del cacao panameño en mercados especializados, contribuyendo de esta manera a la generación de mayores ingresos y al desarrollo de una cadena de valor más competitiva y diversificada.

El proyecto resalta que el sector cacaotero constituye un rubro estratégico para el desarrollo rural del país, especialmente en regiones como Bocas del Toro, la comarca Ngäbe-Buglé y la provincia de Colón, donde miles de pequeños productores dependen de esta actividad para su sustento bajo sistemas productivos que además contribuyen a la conservación de la biodiversidad y al desarrollo sostenible.

Para acelerar estas metas, Panamá concretó recientemente una alianza estratégica con Brasil para la firma de un memorando de entendimiento enfocado en el apoyo técnico-agrícola y la transferencia de tecnología tropical. El viceministro del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), José Aníbal Rincón, detalló que el acuerdo integrará a la Empresa Brasileña de Investigación Agropecuaria (Embrapa) y al Ministerio de Agricultura de Brasil, en coordinación con el MIDA y el Instituto de Innovación Agropecuaria de Panamá (IDIAP).

De acuerdo con Rincón el memorando de entendimiento permitirá a todas las instancias de Brasil apoyar a Panamá en toda la parte técnica-agrícola. “Permitirá darnos ese apoyo a nosotros, al MIDA, al IDIAP para el desarrollo del cacao”, afirmó Rincón.

Esta cooperación complementa el plan interno anunciado en marzo de 2026 por el ministro del MIDA, Roberto Linares, y el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) en la Comarca Ngäbe-Buglé, donde se establecerán plantas postcosecha para el fermentado del grano, capacitación técnica y rutas de transporte gubernamental para recolectar las cosechas directo en las fincas, reduciendo el costo logístico de los pequeños productores.