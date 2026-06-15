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Egypto y Bélgica

Por
Lourdes García Armuelles
  • 15/06/2026 13:59
El encuentro se disputa en el Estadio de Seattle (Lumen Field), en Estados Unidos

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