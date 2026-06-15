Israel mantendrá operaciones militares en Líbano tras acuerdo entre Estados Unidos e Irán

Aunque el pacto representa uno de los avances diplomáticos más importantes de los últimos meses en <b>Medio Oriente</b>, las declaraciones de los líderes israelíes reflejan que <b>persisten profundas diferencias sobre la seguridad regional y el futuro equilibrio de poder en la zona</b>.Mientras <b>Washington </b>y <b>Teherán </b>avanzan hacia la implementación formal del acuerdo, Israel insiste <b>en mantener libertad de acción militar para responder a amenazas que considere inaceptables</b>.La evolución de estas posiciones será determinante para medir si el entendimiento logra consolidar una paz duradera o si la región continuará enfrentando focos de tensión pese al histórico acercamiento diplomático.