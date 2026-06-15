Israel mantendrá operaciones militares en Líbano tras acuerdo entre Estados Unidos e Irán

El acuerdo de paz alcanzado entre Estados Unidos e Irán no ha disipado las tensiones en Medio Oriente. Apenas un día después del anuncio del entendimiento, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, dejó claro que su gobierno mantendrá una postura militar activa en la región y continuará actuando contra lo que considera amenazas a la seguridad de Israel. Durante una intervención pública, Netanyahu defendió la ofensiva contra Irán y aseguró que la operación era necesaria para impedir que Teherán avanzara hacia la obtención de capacidades nucleares militares. El mandatario sostuvo que la campaña evitó una amenaza existencial para Israel y afirmó que impedir que Irán acceda a armamento nuclear seguirá siendo una prioridad estratégica de su gobierno.

Israel no modifica su estrategia regional

Aunque el acuerdo negociado entre Washington y Teherán busca poner fin a las hostilidades y reducir la tensión regional, Netanyahu insistió en que Israel continuará respondiendo a cualquier riesgo que identifique en Medio Oriente. Según explicó, las Fuerzas de Defensa de Israel permanecerán desplegadas en las denominadas “zonas de amortiguación”, término utilizado por el gobierno israelí para referirse a áreas bajo su control o presencia militar en Gaza, Líbano y Siria. Además, aseguró que el ejército conservará plena capacidad operativa para actuar en territorio libanés cuando considere que existen amenazas contra la seguridad israelí.

Katz rechaza retirar tropas del sur de Líbano

Las declaraciones del primer ministro fueron respaldadas por el ministro de Defensa, Israel Katz, quien descartó una retirada militar del sur de Líbano pese a que el acuerdo entre Estados Unidos e Irán contempla el cese inmediato de los combates en esa zona. Katz afirmó que las fuerzas israelíes permanecerán en las áreas ocupadas y continuarán ejecutando operaciones de seguridad. Según el ministro, los militares seguirán impidiendo el retorno de habitantes a determinadas localidades y mantendrán acciones sobre poblados considerados estratégicos para la defensa israelí. La postura evidencia las dificultades que enfrenta el acuerdo para traducirse en una reducción inmediata de las tensiones sobre el terreno.

Avanza la implementación del pacto

Mientras tanto, el presidente estadounidense Donald Trump informó que el estrecho de Ormuz ya se encuentra parcialmente reabierto y que el tráfico marítimo comienza a normalizarse tras semanas de incertidumbre. El mandatario expresó su confianza en que la vía marítima esté completamente operativa antes del viernes, una vez concluyan las labores de desminado. Trump también confirmó que el texto del acuerdo ya fue firmado por él, por el vicepresidente estadounidense JD Vance y por el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Qalibaf. De acuerdo con la información disponible, los detalles completos del documento serán divulgados durante las próximas 48 horas.

Un acuerdo que no elimina las diferencias