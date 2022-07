Los Pulitzer rechazan petición de Trump de anular premios sobre la trama rusa

Trump argumento que los artículos se basan en "información falsa sobre vínculos no existentes entre el Kremlin y la campaña".

El consejo de los Premios Pulitzer rechazó este lunes una petición del expresidente estadounidense Donald Trump para que anularan los galardones de periodismo de 2018 a The New York Times y The Washington Post por sus investigaciones sobre la llamada trama rusa.

Trump exigió, en octubre pasado, la anulación argumentando que los artículos publicados por esos medios se basaban en "información falsa sobre vínculos no existentes entre el Kremlin y la campaña" electoral del exmandatario, y aludió a una imputación por falsedad en la información que manejaba el FBI.

El magnate apuntó a los cargos presentados por un fiscal especial de EE.UU. contra Michael Sussmann, que trabajó para Hillary Clinton en la campaña presidencial de 2016 y que supuestamente mintió al FBI cuando dio a la agencia información sobre posibles lazos entre Trump y Alfa Bank, vinculada al Kremlin.

No obstante, ese abogado de Clinton acusado de mentir al FBI fue absuelto a principios de este año.

En una nota, los Pulitzer comunicaron que mantendrán el premio de Reportajes Nacionales a los dos medios después de realizar dos revisiones independientes, en las que se concluyó que los trabajos ganadores no quedan "desacreditados" por los acontecimientos posteriores a la entrega.

"Ambas revisiones fueron dirigidas por personas sin conexión con las instituciones, cuyo trabajo estaba siendo examinado, ni conectadas entre sí. Las revisiones por separado coincidieron en sus conclusiones: que ninguno de pasajes o titulares, alegaciones o aserciones, en ninguna de las propuestas ganadoras, quedaba desacreditado por los hechos que emergieron posteriormente a la entrega de los premios", dice la nota.

Trump señaló en su reclamación que el consejo de los Pulitzer alabó la cantidad de fuentes con la que contaban los "implacables reportajes" de The New York Times y The Washington Post sobre las conexiones del expresidente con Moscú, pero él afirmó que la mayoría de estas fuentes eran anónimas.

"Los titulares eran extremadamente sensacionalistas y se apoyaban mucho en fuentes anónimas sin corroborar", agregó.

The New York Times ha ganado más de 130 premios Pulitzer a lo largo de sus 170 años de historia y The Washington Post acumula casi 70, y ambos son dos de los medios de comunicación más prestigiosos e influyentes del mundo.