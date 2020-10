La agridulce reapertura del Portal de los Dulces de Cartagena de Indias

Las confiteras del Portal de los Dulces, una tradición centenaria de Cartagena de Indias, están sumidas en la crisis que les dejó la paralización de más de seis meses por la pandemia de coronavirus y aunque ya reabrieron sus negocios sufren por las bajas ventas y la escasez de turistas.

"La pandemia nos afectó tanto que perdimos todo económicamente, todos quedamos manos abajo y emocionalmente tuvimos pérdidas familiares que nos han afectado mucho", dijo a Efe Evelia Alcalá, líder del grupo de vendedoras de los 23 puestos en el centro de la ciudad.

Según Alcalá, dos de sus compañeras de ventas murieron de depresión y tristeza. "No resistieron ver sus negocios cerrados y como no se sabía si podríamos volver a trabajar ellas fallecieron; actualmente hay tres que siguen enfermas y que no han podido abrir sus puestos".

"Algunas de las mujeres tuvieron que acudir al psicólogo porque la depresión y la ansiedad estaban haciendo estragos en nosotras y gracias a la reactivación estamos levantándonos lentamente", añadió.

La vendedoras de dulces, casi todas cabeza de hogar y con familias que dependen exclusivamente de este trabajo, como Alcalá, quinta generación de una familia que por tradición ha vivido de este negocio, necesitan del turismo, su principal fuente de ingresos.

"Toda mi vida ha sido aquí (...) casi muero porque dejé de venir a mi negocio cuando esta es mi vida", dijo a Efe Edith Paternina, una matrona que hace 48 años vende dulces en el Portal.

Cartagena de Indias fue una de las ciudades colombianas más golpeadas por la COVID-19 en el comienzo de la pandemia y aunque las autoridades lograron frenar el ritmo de propagación de los contagios y las muertes, los casos han empezado a aumentar nuevamente.

POR LA CLIENTELA LOCAL

Una de las lecciones que la pandemia dejó a las confiteras es que tienen que diversificar su clientela pues ya tuvieron la experiencia de perder al turismo cuando se cerró la ciudad pero también a los compradores locales por no tener mecanismos que las conecten con los cartageneros.

Por esa razón preparan el lanzamiento de un espacio virtual de ventas que les permita llegar mejor a la clientela local.

"Vamos a abrir una plataforma en Instagram para que los clientes puedan llamarnos y llevarles los dulces hasta sus casas", explicó Alcalá.

TRADICIÓN CENTENARIA

El Portal de los Dulces está ubicado en el centro histórico de Cartagena, detrás de la Torre del Reloj, la principal entrada a la zona amurallada.

Alcalá cuenta que la venta de dulces en el Portal "nació en 1921" y ha trascendido en el tiempo porque "en 2020 aún sigue esta constancia de la fabricación de los dulces tradicionales".

La oferta del Portal incluye las cocadas, los tamarindos, los cubanos, muñequitos de leche o los turrones que se venden en diversas presentaciones.

Entre los turistas que han vuelto a asomarse al Portal de los Dulces estaba esta semana Alejandra Mejía, una joven del departamento de Antioquia que paseaba con su esposo por este espacio porque siente que si no lo hace cuando visita Cartagena es como si no hubiera venido a la ciudad.

"Esta es la parte tradicional de Cartagena, que son sus costumbres, sus dulces que son tradicionales de toda la vida y cómo no venir a apoyar y a disfrutar de un buen dulce", dijo.

Mejía aconseja a la gente "que venga, retomemos el turismo en Colombia ahora que empezamos por Cartagena. Creo que debemos continuar con nuestras vidas, colaborarnos entre todos para salir adelante con todas la medidas de seguridad".