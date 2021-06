Sudamérica es ya el foco global de muertes por la covid-19

Desde hace varios meses todas las miradas se estaban dirigiendo a América Latina por el vertiginoso crecimiento de muertes por la covid-19, pero ya Sudamérica es de hecho ahora el foco más importante en ese dramático saldo de la pandemia.

Un informe elaborado este lunes por The Wall Street Journal afirma que de los 10 países con más alta tasa de fallecimientos diarios por la acción del nuevo coronavirus, 7 están en esta región.

Entre los 12 países en los que está dividida políticamente la región meridional de América, suman 970,722 fallecimientos por la enfermedad pandémica, más de un cuarto de los registrados a nivel mundial (3,868,790, según la Universidad Johns Hopkins). En cuanto a los casos, los 31,615,256 de las 12 naciones sudamericanas representan un poco más de la quinta parte con respecto a la cifra global (178,635,836).

Según el diario estadounidense, la tasa de decesos diarios en Sudamérica excede ocho veces a la mundial.

En todo el continente se cuentan hasta la fecha 70,815,310 infecciones y 1,861,798 defunciones, de acuerdo con las cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Brasil con más muertes diarias que India

En Brasil, que este domingo sobrepasó la cifra de los 500,000 muertos y en el que en promedio mueren cerca de 2,000 personas por día, se dan, según The Wall Street Journal, cinco veces más muertes diarias por la covid-19 que en India, país que hace algunas semanas acaparaba los titulares de los medios por los dramáticos números que estaba arrojando la pandemia allí.

Al presidente brasileño, Jair Bolsonaro, no le hizo mucha gracia este lunes que la prensa le preguntara por las 500,000 víctimas mortales que ha dejado el virus en su país y espetó un “lamento todas las muertes”, en la línea de su ya muy conocida posición frente a la covid-19, a la que ha tratado como “gripecita”.

Brasil roza ya los 18 millones de casos de la covid-19, tras sumar 39,903 contagios en las últimas 24 horas, informaron este lunes fuentes oficiales

Argentina y Colombia superan a África

Otro de los datos sobresalientes que entrega The Wall Street Journal en su informe es que Argentina y Colombia, con cerca de 95 millones de habitantes sumados, están superando en tres veces los decesos cada 24 horas en toda África.

En Argentina, donde el gobierno del peronista Alberto Fernández ha tenido que implementar duras restricciones después de que el 27 de mayo se presentaran 41,080 casos, registró la semana anterior un promedio de 529 muertes.

Por su parte, en Colombia, donde ya se rebasaron los 100,000 muertos, los siete días anteriores arrojaron una media trágica de 594 decesos, según la Universidad Johns Hopkins.

Anarquía en Venezuela

La falta de planificación y de orden estaría conspirando en contra de la vacunación en Venezuela, país al que algunas organizaciones y expertos señalan de poco transparente en cuanto a las cifras que otorga sobre el impacto del nuevo coronavirus.

El director de la oenegé Médicos Unidos de Venezuela (MUV), Jorge Lorenzo, denunció que hay una “anarquía” en la programación de vacunación contra la covid-19.

“Cuando tú no planificas, no te organizas o no pides el concurso de todos aquellos que te pueden ayudar, cometes el error de la gran mala planificación y la anarquía que estamos observando”, dijo Lorenzo en una rueda de prensa junto a otros representantes de los trabajadores de la salud.

El Gobierno venezolano comenzó a finales de mayo un plan de vacunación masiva contra la covid-19 e instaló distintos puntos para tal fin en todo el país para arrancar la inmunización de la población.

Los centros de vacunación se encuentran con largas filas en las que las personas pueden esperar por más de diez horas para recibir alguna de las 3,23 millones de vacunas recibidas de sputnik V y la sinopharm.