Harry y Meghan, los rebeldes de la realeza británica

El pasado 18 de enero, la casa real británica difundió a través de su página web oficial, dos comunicados manifestando una aclaratoria sobre la decisión de los duques de Sussex de retirase de sus obligaciones reales y volverse financieramente independientes.

Según el anuncio del Palacio de Buckingham, Harry y Meghan perderán sus títulos nobiliarios y no recibirán dinero de los fondos públicos. “Los Sussex no usarán sus títulos de RHS ya que ya no son miembros activos de la Familia Real”.

“Según lo acordado en este nuevo pacto, comprenden que es necesario que renuncien a sus deberes reales, incluidos los nombramientos militares oficiales. Ya no recibirán fondos públicos por sus funciones reales”, agregó la casa real.

“Después de muchos meses de conversación es y discusiones más recientes, me complace que juntos hayamos encontrado un camino constructivo y de apoyo para mi nieto y su familia”, expresó Isabel II en el texto.

En la misiva además, se hace una aclaración sobre el lugar de residencia de los duques en el Reino Unido. “El duque y la duquesa de Sussex han compartido su deseo de pagar los gastos de Sovereign Grant para la renovación de Frogmore Cottage, que seguirá siendo su hogar familiar en el Reino Unido”. Se trata de una propiedad de la pareja en Windsor, que fue entregada a los duques en marzo de 2019, poco tiempo antes del nacimiento de su hijo Archie.

Hace poco, esta residencia fue remodelada por $3 millones, según informaron medios británicos. Por su parte, Meghan y Harry confirmaron que seguirán utilizando Frogmore Cottage como su residencia oficial en territorio británico.

Después de que el mundo entero se sorprendiera con la determinación de la pareja, las últimas semanas han sido un caos en el Palacio de Buckingham, especialmente para Isabel II. La prensa y la opinión pública han estado muy atentas.

Tras conocerse la noticia, Harry y Meghan se mantuvieron callados hasta el pasado domingo. A través de su cuenta oficial de Instagram, @Sussexroyal, la joven pareja publicó un video donde se observa al nieto de Isabel II dar una aclaración sobre lo sucedido, en la cena a los partidarios del Sentebale en Londres. El Sentebale es una fundación de caridad que crearon el príncipe Harry y el príncipe Seeiso, miembro real de Lesoto, en 2006.

Lesoto es un país ubicado al sur de África, con muchos casos de precariedad y enfermedades. Por esto, diferentes organizaciones como el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) tratan de brindarle asistencia a su gente.

A través de esta fundación, el príncipe Harry mantiene el objetivo de ayudar a los niños que sufren de VIH o que viven en pobreza extrema .

“Antes de comenzar, tengo que decir que solo puedo imaginar lo que han escuchado o leído en las últimas semanas… Así que quiero que escuchen la verdad de mí, cuanto pueda compartir —no como Príncipe o Duque, sino como Harry, la misma persona que muchos han visto crecer en los últimos 35 años—, pero desde una perspectiva clara”, manifestó el hijo menor de Lady Diana.

“La decisión que hemos tomado de dar un paso atrás, no ha sido a la ligera. Han sido muchos meses de conversaciones, tras años de retos. Y sé que no siempre lo hemos hecho bien, pero llegados a este punto, no había otra opción”.

Actualmente Meghan se encuentra en Canadá con su hijo Archie, esperando reunirse nuevamente con Harry. Después de saber que la pareja no contará con dinero de los fondos públicos, no se sabe de dónde obtendrán los recursos para sostener su estilo de vida.

Según reseña una publicación de Infobae, la duquesa de Sussex se encuentra alquilando una casa de $14 millones. Durante la búsqueda, reza el texto, Meghan encontró una mansión valorada en más de $27 millones. El inmueble se encuentra en Golden Miles, un área prestigiosa en Canadá, con la que la pareja quedó encantada.

Voces nacientes del periodismo

'La Estrella de Panamá' abre sus páginas para que las plumas emergentes de la Academia Interamericana de Panamá compartan sus ideas, análisis y reflexiones con nuestros lectores. Tres estudiantes con diferentes visiones sobre asuntos locales e internacionales

Estudiante