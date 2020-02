'No soy un virus': la campaña de los chinos contra la discriminación

"Ánimos y apoyo. No usemos el #coronavirus como excusa para el racismo. No criminalicemos y estigmaticemos a las personas que se contagian: no es su culpa. Las personas chinas están tomando precauciones, como cualquier otra".

Este es el comentario que colocó la internauta Paloma Ch en su cuenta de Twitter para unirse a la campaña #Nosoyunvirus, realizada por chinos en varios países europeos como Francia e Italia ante la discriminación por el nuevo brote de coronavirus (2019-nCoV) procedente de Wuhan, República Popular China.

#NoSoyUnVirus #ImNotAVirus#JeNeSuisPasUnVirus



Ánimos y apoyo. No usemos el #coronavirus como excusa para el racismo. No criminalicemos y estigmaticemos a las personas que se contagian: no es su culpa. Las personas chinas están tomando precauciones, como cualquier otra. pic.twitter.com/lJj4MonA2J — Paloma Ch (@chen_paloma) February 3, 2020

Las autoridades chinas fuera del país también han manifestado su descontento. El responsable de negocios de la embajada china en España, Yao Fei, denunció la discriminación contra "ciudadanos chinos en Estados Unidos y algunos países europeos".

Yao recalcó este este martes durante una conferencia de prensa: "El nuevo coronavirus no tiene pasaporte, es nuestro enemigo común, es el coronavirus, no son los chinos. Algunos de nuestros hijos han sido llamados en nuestros colegios coronavirus".

Renace la discriminación en Panamá

El embajador de China en Panamá, Wei Qiang, intercambió este lunes palabras con el abogado Sidney Sittón en su cuenta de Twitter. El jurista afirmó que la creación del nuevo hospital especializado en Wuhan era "lo menos que podían hacer (los chinos), siendo los creadores del virus".

Ante este comentario, Wei Qiang respondió al abogado del expresidente de la República Ricardo Martinelli que en en el desarrollo de su carrera diplomática no recordaba haber "oído en ningún lugar público una expresión de tanta crueldad e ignorancia".

Sittón replicó: "No he visto un país que genere tanto asco como el de usted por las malas costumbres alimenticias, violaciones de los derechos humanos y la propagación de virus que atentan contra el derecho a la vida y salud de la humanidad".

Hasta la fecha se ha registrado 425 muertes a causa del coronavirus (2019-nCoV) . Más de 24 mil personas han sido detectadas con los síntomas de esta enfermedad en el país asiático y otros países como Estados Unidos, Japón entre otros.