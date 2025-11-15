La verdadera reforma empieza por el financiamiento conjunto

El modelo tradicional ha asignado recursos por institución: presupuestos separados para Minsa y CSS, activos duplicados, cobertura variable según régimen. El cambio que proponemos es que los fondos se asignen por población adscrita a redes territoriales integradas de servicios de salud. Es decir, un solo mecanismo financiero con recursos ajustados por riesgo, territorio, resultados y metas sanitarias.En la práctica, esto significa que cada región reciba un monto global, ajustado por riesgo, para cubrir la atención primaria, los servicios complementarios y la continuidad asistencial. La necesidad de que el dinero siga a la gente no puede seguir bloqueada por una caja institucional que dice: 'ese paciente no es mío'. Esa cultura del no me toca ha sido una de las principales causas de ineficiencia y frustración en el sistema. ¡Hay que ponerle un alto ya!