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¡Atención! Lotería Nacional cambia fecha del sorteo tras actividad sísmica

La Lotería Nacional inspecciona agencias y reprograma sorteo.
La Lotería Nacional inspecciona agencias y reprograma sorteo. Cedida
Por
Emiliana Tuñón
  • 10/10/2026 09:55
Por seguridad, la Lotería Nacional reprogramó su sorteo dominical para el lunes a las 3:00 p. m.

La Lotería Nacional de Beneficencia informó que el sorteo previsto para este domingo 11 de octubre se realizará el lunes 12 de octubre, a las 3:00 p. m., en su horario regular.

La entidad explicó que la medida se adoptó ante los recientes acontecimientos sísmicos, con el objetivo de salvaguardar la seguridad de los funcionarios, billeteros y compradores.

Asimismo, indicó que actualmente se realizan inspecciones de la infraestructura de las agencias para identificar posibles afectaciones relacionadas con los movimientos telúricos.

La Lotería Nacional señaló que el cambio es temporal y que cualquier modificación adicional será comunicada oportunamente a través de sus canales oficiales.

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