¡Atención! Lotería Nacional cambia fecha del sorteo tras actividad sísmica

La Lotería Nacional de Beneficencia informó que el sorteo previsto para este domingo 11 de octubre se realizará el lunes 12 de octubre, a las 3:00 p. m., en su horario regular.

La entidad explicó que la medida se adoptó ante los recientes acontecimientos sísmicos, con el objetivo de salvaguardar la seguridad de los funcionarios, billeteros y compradores.

Asimismo, indicó que actualmente se realizan inspecciones de la infraestructura de las agencias para identificar posibles afectaciones relacionadas con los movimientos telúricos.

La Lotería Nacional señaló que el cambio es temporal y que cualquier modificación adicional será comunicada oportunamente a través de sus canales oficiales.