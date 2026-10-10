Clima en Panamá: estas son las zonas donde se esperan lluvias este sábado 10 de octubre

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) pronosticó lluvias, aguaceros aislados, actividad eléctrica y posibles ráfagas de viento para este sábado 10 de octubre, principalmente durante la tarde y noche en distintas regiones del país.
Según el informe meteorológico, Panamá se mantiene bajo condiciones de inestabilidad atmosférica asociadas a la vaguada monzónica, los sistemas de bajas presiones sobre el Pacífico y el Caribe, y la onda tropical número 51 de la temporada.
Lluvias para la mañana, tarde y noche
Durante la mañana, en la vertiente del Caribe se esperan cielos parcialmente nublados, con algunas lluvias aisladas en sectores de la comarca Ngäbe-Buglé, Bocas del Toro, el golfo de los Mosquitos y las aguas costeras de Guna Yala.
En el Pacífico, podrían registrarse aguaceros aislados en el golfo de Chiriquí, el sur de Veraguas y el extremo oriental de Darién.
Para la tarde y noche, el pronóstico contempla un incremento de la nubosidad, con lluvias intermitentes, aguaceros aislados, actividad eléctrica y posibles ráfagas de viento en sectores de Guna Yala, Ngäbe-Buglé, Colón, el norte de Veraguas y Bocas del Toro.
En la vertiente del Pacífico, estas condiciones podrían presentarse en Panamá Norte, Centro, Oeste y Este, así como en el golfo de Panamá, Darién, el sur de Azuero, el sur de Veraguas y Chiriquí.
Las temperaturas en Panamá oscilarán entre los 13 y 33 grados Celsius este sábado 10 de octubre, según el IMHPA. Los vientos alcanzarán velocidades de hasta 11 kilómetros por hora, con cambios de dirección durante la mañana, tarde y noche.
En cuanto a las condiciones marítimas, se esperan olas de 0.61 metros en el Caribe y 0.91 metros en el Pacífico, con condiciones favorables para las actividades marítimas en ambas vertientes.
El IMHPA recomienda mantenerse atento a los avisos oficiales ante la posibilidad de lluvias, tormentas eléctricas y ráfagas de viento durante la tarde y noche.
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