Clima en Panamá: estas son las zonas donde se esperan lluvias este sábado 10 de octubre

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) pronosticó lluvias, aguaceros aislados, actividad eléctrica y posibles ráfagas de viento para este sábado 10 de octubre, principalmente durante la tarde y noche en distintas regiones del país.

Según el informe meteorológico, Panamá se mantiene bajo condiciones de inestabilidad atmosférica asociadas a la vaguada monzónica, los sistemas de bajas presiones sobre el Pacífico y el Caribe, y la onda tropical número 51 de la temporada.

Lluvias para la mañana, tarde y noche

Durante la mañana, en la vertiente del Caribe se esperan cielos parcialmente nublados, con algunas lluvias aisladas en sectores de la comarca Ngäbe-Buglé, Bocas del Toro, el golfo de los Mosquitos y las aguas costeras de Guna Yala.

En el Pacífico, podrían registrarse aguaceros aislados en el golfo de Chiriquí, el sur de Veraguas y el extremo oriental de Darién.

Para la tarde y noche, el pronóstico contempla un incremento de la nubosidad, con lluvias intermitentes, aguaceros aislados, actividad eléctrica y posibles ráfagas de viento en sectores de Guna Yala, Ngäbe-Buglé, Colón, el norte de Veraguas y Bocas del Toro.

En la vertiente del Pacífico, estas condiciones podrían presentarse en Panamá Norte, Centro, Oeste y Este, así como en el golfo de Panamá, Darién, el sur de Azuero, el sur de Veraguas y Chiriquí.