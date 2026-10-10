  1. Inicio
  2. >  Panamá
  3. >  Información útil
Información útil

Clima en Panamá: estas son las zonas donde se esperan lluvias este sábado 10 de octubre

El IMHPA pronostica lluvias y tormentas eléctricas para la tarde y noche de este sábado en Panamá
El IMHPA pronostica lluvias y tormentas eléctricas para la tarde y noche de este sábado en Panamá Archivo | La Estrella de Panamá
Por
Emiliana Tuñón
  • 10/10/2026 10:04
Aguaceros aislados, actividad eléctrica y lluvias intermitentes figuran entre las condiciones previstas para este sábado en el país.

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) pronosticó lluvias, aguaceros aislados, actividad eléctrica y posibles ráfagas de viento para este sábado 10 de octubre, principalmente durante la tarde y noche en distintas regiones del país.

Según el informe meteorológico, Panamá se mantiene bajo condiciones de inestabilidad atmosférica asociadas a la vaguada monzónica, los sistemas de bajas presiones sobre el Pacífico y el Caribe, y la onda tropical número 51 de la temporada.

Lluvias para la mañana, tarde y noche

Durante la mañana, en la vertiente del Caribe se esperan cielos parcialmente nublados, con algunas lluvias aisladas en sectores de la comarca Ngäbe-Buglé, Bocas del Toro, el golfo de los Mosquitos y las aguas costeras de Guna Yala.

En el Pacífico, podrían registrarse aguaceros aislados en el golfo de Chiriquí, el sur de Veraguas y el extremo oriental de Darién.

Para la tarde y noche, el pronóstico contempla un incremento de la nubosidad, con lluvias intermitentes, aguaceros aislados, actividad eléctrica y posibles ráfagas de viento en sectores de Guna Yala, Ngäbe-Buglé, Colón, el norte de Veraguas y Bocas del Toro.

En la vertiente del Pacífico, estas condiciones podrían presentarse en Panamá Norte, Centro, Oeste y Este, así como en el golfo de Panamá, Darién, el sur de Azuero, el sur de Veraguas y Chiriquí.

Panamá tendrá temperaturas de hasta 33 grados y condiciones marítimas favorables

Las temperaturas en Panamá oscilarán entre los 13 y 33 grados Celsius este sábado 10 de octubre, según el IMHPA. Los vientos alcanzarán velocidades de hasta 11 kilómetros por hora, con cambios de dirección durante la mañana, tarde y noche.

En cuanto a las condiciones marítimas, se esperan olas de 0.61 metros en el Caribe y 0.91 metros en el Pacífico, con condiciones favorables para las actividades marítimas en ambas vertientes.

El IMHPA recomienda mantenerse atento a los avisos oficiales ante la posibilidad de lluvias, tormentas eléctricas y ráfagas de viento durante la tarde y noche.

VIDEOS

Familiares honran a víctimas del Festival Nova entre “frustración” y esperanza electoral
Cientos de familiares y amigos se congregaron este miércoles en la explanada donde se celebró el Festival Nova, lugar de la mayor masacre dentro de la oleada de ataques perpetrada por Hamás el 7 de octubre de 2023, para homenajear a sus allegados con la esperanza de que las elecciones en Israel permitan una investigación transparente de lo ocurrido. EFE/ Magda Gibelli
Cientos de familiares y amigos se congregaron este miércoles en la explanada donde se celebró el Festival Nova, lugar de la mayor masacre dentro de la oleada de ataques perpetrada por Hamás el 7 de octubre de 2023, para homenajear a sus allegados con la esperanza de que las elecciones en Israel permitan una investigación transparente de lo ocurrido. EFE/ Magda Gibelli ( Magda Gibelli / EFE )

Cientos de familiares y amigos se congregaron en la explanada donde se celebró el Festival Nova, lugar de la mayor masacre dentro de la oleada de ataques...

Video: El Niño dispara los termómetros en el Caribe colombiano y amenaza a la población y el agua
El fenómeno de El Niño, especialmente agudo este año, está disparando los termómetros en el Caribe colombiano, con temperaturas récord de hasta 40 grados centígrados, provocando cada vez más perjuicios sobre la población, la generación de energía y el suministro de agua. EFE/ Ricardo Maldonado Rozo
El fenómeno de El Niño, especialmente agudo este año, está disparando los termómetros en el Caribe colombiano, con temperaturas récord de hasta 40 grados centígrados, provocando cada vez más perjuicios sobre la población, la generación de energía y el suministro de agua. EFE/ Ricardo Maldonado Rozo ( Ricardo Maldonado Rozo / EFE )

El fenómeno de El Niño, especialmente agudo este año, está disparando los termómetros en el Caribe colombiano, con temperaturas récord de hasta 40 grados...

Lo Nuevo