Banano ecuatoriano reclama precios justos para garantizar salarios dignos y sostenibilidad

El sector bananero de Ecuador ha defendido este martes, en la feria de la industria hortofrutícola Fruit Attraction, celebrada en Madrid, su compromiso con una remuneración digna y con la sostenibilidad ambiental y la seguridad de la cadena, pero, al mismo tiempo, ha reclamado que estos costes se traduzcan en precios justos.

El presidente ejecutivo de la Asociación de Exportadores de Banano del Ecuador (AEBE) y coordinador del clúster bananero y platanero del Ecuador, José Antonio Hidalgo, ha pedido, durante una entrevista con EFE, que los esfuerzos del sector se reconozcan en las condiciones de compra y ha destacado el liderazgo de este producto en la Unión Europea gracias al compromiso con prácticas sostenibles.

Ecuador, primer exportador mundial de esta fruta, exporta más de 6.000 millones de kilogramos al año y, según datos de AEBE, genera alrededor de 250.000 empleos directos en este sector.

La remuneración se sitúa un 16,8 % por encima de la referencia de salario digno del país, en una industria en la que el 75 % de las fincas tiene menos de 30 hectáreas y el 89 % pertenece a familias ecuatorianas.

Además, el banano representa alrededor del 66 % de los contenedores que salen del país, con unos 6.000 envíos semanales, de los que cerca del 30 % tienen Europa como destino, mientras el país comercia con “más de 70 destinos y superó los 368 millones de cajas el año pasado”, ha destacado Hidalgo.

Para Hidalgo, se trata de poner en valor los “esfuerzos fitosanitarios” y los “desafíos climáticos” a los que se enfrentan los productores, entre ellos el fenómeno de El Niño, porque “esto implica que tenemos que hacer muchos más esfuerzos y tiene que haber una responsabilidad compartida”.

Por eso, el presidente ejecutivo de AEBE -entidad que colabora con EFE en la difusión de este contenido- ha considerado importante acabar con la idea de que el banano sea “la fruta más barata en los supermercados europeos”.

En la decimoctava edición de Fruit Attraction, del 6 al 8 de octubre en IFEMA Madrid, expertos de la industria han debatido sobre los avances y retos de la producción, que en el caso del banano de Ecuador ha protagonizado la mesa redonda ‘Más allá de la fruta: el impacto social del banano ecuatoriano en el mundo’.

En esta línea, la CEO interina de Fairtrade International, Marike de Peña, ha lamentado que el sector haya perdido valor frente a otras frutas y que, en términos reales, se recibe “hasta un 40 % menos” respecto a 50 años atrás, lo que “significa que es muy difícil producir de manera sostenible” y mantener la competitividad.

Asimismo, la sostenibilidad social y medioambiental del sector también pasa por “escuchar al productor” e involucrar a toda la cadena de suministro, ha añadido Jadi Panahov, gerente de Cuentas Clave de GLOBALG.A.P., un sistema internacional de certificación de buenas prácticas agrícolas.

Por su parte, el secretario del Foro Mundial Bananero de la FAO, Víctor Prada, ha destacado la importancia de anticiparse a los efectos del cambio climático y ha puesto a Ecuador como ejemplo por sus medidas de medición de huella hídrica y de carbono.

Para finalizar, la gerente de programas de la Iniciativa de Comercio Sostenible (IDH), Amanda Penn, ha coincidido en que “el sector bananero está liderando el camino” en materia salarial, gracias a que “minoristas, productores y comerciantes están trabajando juntos” para abordar un problema complejo como la “falta de valor suficiente en la cadena de suministro” para garantizar salarios dignos.