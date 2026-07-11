Chiquita Panamá vuelve a exportar banano a Europa: producto reaparece en supermercados de Ámsterdam

Las bananas Chiquita producidas en Panamá volvieron a los supermercados europeos, según informó este sábado 11 de julio el ministro de Comercio e Industria, Julio Moltó, quién compartió un video grabado en un establecimiento comercial en Ámsterdam, Países Bajos, como evidencia de la reactivación de la actividad bananera en Bocas del Toro.

A través de sus redes sociales, Moltó indicó que el material fue enviado desde la capital neerlandesa y aseguró que refleja los primeros resultados del proceso de reactivación impulsado por el Gobierno y la empresa bananera.

“Este video, enviado hoy desde Ámsterdam, confirma que la reactivación ya está dando resultados”, escribió el ministro.

El funcionario recordó que el pasado jueves acompañó al presidente José Raúl Mulino durante un recorrido por las operaciones de Chiquita en Bocas del Toro, donde se verificó el reinicio de las actividades productivas tras la crisis que afectó al sector bananero en la provincia.

Según Moltó, el regreso del producto panameño a los mercados europeos es resultado “del diálogo, el trabajo conjunto y el compromiso de recuperar una actividad clave para el país”.

El titular del Ministerio de Comercio e Industrias destacó que para este año se proyecta la exportación de 11 millones de cajas de banano, mientras que la meta para 2027 es alcanzar 15 millones de cajas.

Asimismo, aseguró que la recuperación de la actividad permitirá proteger más de 6.000 empleos vinculados al sector bananero.

“Seguiremos trabajando junto al presidente José Raúl Mulino para abrir más mercados, fortalecer nuestras exportaciones y generar más oportunidades para los panameños”, afirmó.

La reactivación de las operaciones de Chiquita representa uno de los principales esfuerzos del Gobierno para recuperar la actividad económica en Bocas del Toro, luego de los efectos que tuvo la suspensión de labores sobre la producción y las exportaciones del banano panameño.