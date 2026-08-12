Lotería Nacional de Panamá - Resultados del sorteo de este 12 de agosto de 2026

La Lotería Nacional de Beneficencia realiza la tarde de este miércoles 12 de agosto de 2026 su tradicional sorteo miercolito, correspondiente al número 3077.
El evento se desarrolla en la sede de la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP), ubicada en la avenida Ricardo J. Alfaro al conmemorarse los 45 años de operación de la casa de estudios superior.
Primer Premio: 0909
Letras: CAAB
Serie: 10
Folio: 6
Segundo Premio: 1144
Tercer Premio: 9655
El sorteo miercolito es uno de los sorteos regulares de la Lotería Nacional de Beneficencia y se realiza todos los miércoles en Panamá.
Además del primer premio, los participantes pueden obtener premios por aproximaciones, coincidencias y terminaciones, así como por los números favorecidos en el segundo y tercer premio.
Los resultados son seguidos por miles de jugadores en todo el país debido a la tradición que mantiene este sorteo dentro de la actividad lotérica nacional.
Tras el sorteo miercolito de este miércoles, la Lotería Nacional de Beneficencia celebrará su próximo sorteo el domingo 16 de agosto de 2026, con el Sorteo Extraordinario.
Los sorteos comienzan con la introducción de las balotas a las 2:30 p.m. y el acto oficial inicia a las 3:00 p.m.
Miles de panameños siguen cada semana este sorteo para conocer los números ganadores y verificar si resultaron favorecidos con alguno de los premios principales o aproximaciones.
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