Arturo Montenegro, dos veces aspirando al Óscar entre los lanzadores de Industry@Tallinn & Baltic Event Works in Progress

Tallinn & Baltic Event, la principal conferencia de la industria de la región del Báltico y actividad paralela al Festival de Cine Black Nights, ha revelado la lista de 17 películas de 15 países seleccionadas para sus tres sesiones Works in Progress: International Works in Progress, Baltic Event Works in Progress (de los países bálticos y Finlandia) y Just Film Works in Progress (para niños y jóvenes).

Los proyectos, que están en producción o posproducción y buscan ventas, dinero extra y plataformas para festivales, se presentarán a más de 500 delegados de la industria de al menos 45 países el 21 y 22 de noviembre.

Los compradores y programadores que descubrieron por primera vez en Tallin pequeñas joyas como el ganador de Berlín “20,000 Species of Bees” de España, pueden esperar con ansias el programa WiP de este año.

“¡Es emocionante, fuerte y muy diverso!”, dijo Marge Liiske, directora de Industry@Tallinn & Baltic Event. “De los países bálticos, este año tenemos un poco menos de proyectos, ya que muchas coproducciones internacionales se retrasaron debido a períodos de financiación más largos. ¡Pero esperamos que el año que viene se pongan al día!”.

Triin Tramberg, responsable de Work in Progress International, destaca el mayor volumen y calidad de las propuestas en todas las secciones de Work in Progress, probablemente relacionadas con Black Nights Goes to Cannes, organizadas con el Marché du Film. “Los cineastas probablemente saben que tienen dos veces al año la oportunidad de mostrar películas en posproducción, por lo que estamos en su radar”, dijo Tramberg.

Entre los proyectos destacados entre los siete Work in Progress internacionales se encuentran “Papers”, sobre el infame escándalo de los Papeles de Panamá, dirigida por el cineasta y productor panameño Arturo Montenegro, que representó a su país en la carrera por los Oscar con “Everybody Changes” (2019) y “Birthday Boy” (2023). Encabezando el drama están Megan Montaner (30 Coins de HBO Max) y Carlos Bardem (Scorpion in Love, Cell 211).

En una conversación con MÍA, Montenegro explicó que la plataforma de Industry@Tallin & Baltic Event solicitó “temas de interés global para audiencias globales”.

Agregó que debido a esto “es un honor representar a la región latinoamericana y sobre todo tener la oportunidad de contar la historia de ‘Papeles’ desde nuestro punto de vista, demostrando la forma tan terrible en que los Panama Papers mancharon el nombre del país y es ahora nuestro momento de defenderlo“.

Cuatro proyectos internacionales son debuts como directores, incluyendo el suizo Wolves de Jonas Ulrich, ganador del Leopardo de Oro de Locarno 2020 por su cortometraje People on Saturday y el alemán Interior de Pascal Schuh, finalista del Premio de la Academia para Estudiantes con Songs of a Caretaker.

Mientras que los trabajos internacionales en progreso son muy variados en cuanto a narrativa y tamaño, los cuatro proyectos del Baltic Event, seleccionados entre 11 presentaciones, comparten rasgos narrativos comunes, según la directora de la sección, Helen Räim. “Tenemos cuatro dramas sociales fuertes con personajes principales poderosos, que buscan su camino a través del amor, el deseo y la pertenencia, e incluso encuentran el humor, a pesar de las circunstancias. Todas las películas tocan el tema común de las expectativas sociales, revelando la realidad paradójica de nuestros tiempos y cuestionando si se permite vivir libremente, independientemente de la edad, el tiempo y el lugar”, dijo Räim.

Lituania domina la lista, con dos coproducciones mayoritarias y dos minoritarias, incluida la ópera prima “Renovation”, de la exalumna de la Universidad de Columbia de Nueva York Gabrielė Urbonaitė. El largometraje sobre las dudas existenciales de una joven y su atracción por un trabajador de la construcción ucraniano, justo cuando está a punto de comprometerse con su novio, está producido por Uljana Kim, ganadora del Premio de Coproducción Internacional Eurimages 2023.

Desde Estonia, el talento emergente German Golub, ganador del Oscar estudiantil con su cortometraje “My Dear Corpses”, presentará la película biográfica “Our Erica”, sobre la ciclista de pista Erika Salumäe, la primera atleta estonia en ganar una medalla de oro olímpica. Marju Lepp produce para Filmivabrik.

Mientras tanto, la sección Just Film exhibirá su lista más grande hasta la fecha con dos proyectos infantiles y cuatro películas juveniles que cuentan “diversas historias de personas de diferentes lugares y épocas”, según la directora de la sección, Kärt Väinola. “Estas cuatro películas están dirigidas a adolescentes, pero entre ellas también hay algunas historias de mayoría de edad que también se adaptan a los adultos jóvenes”, señaló.

Los títulos de alto perfil incluyen “Little Elephant in the Woods” de la cineasta holandesa Meikeminne Clinckspoor, nominada al Emmy por la serie infantil “Doopie” (2020), y “Dirty Land”, el debut como director del portugués Luis Campo (“Monte Clérigo”).

Los proyectos de International Works in Progress y Baltic Event Works in Progress serán elegibles para un premio al mejor proyecto de € 7,000 ($ 7,600), patrocinado en parte por la casa de posproducción con sede en Praga, “Studio Beep”.

Los miembros del jurado incluyen a Casey Baron, director de programación estadounidense del Festival de Cine de Tribeca; Julie Marnay, directora de programación de First Cut Lab y Alexis Cassanet, vicepresidente ejecutivo de ventas y distribución internacionales de Gaumont.

El jurado que entregará el premio al mejor proyecto de 1.000 € (1.100 $) para Just Film Works in Progress está formado por Janne Vierth, comisaria del Instituto de Cine Sueco; la guionista de cine y televisión portuguesa Teresa Lima, directora del festival infantil y juvenil Play, y la alemana Eva-Maria Schneider-Reuter, educadora de medios y directora artística del Festival de Cine para las Generaciones de Sehpferdchen.