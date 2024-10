Todo lo que se sabe sobre ‘El diario de la princesa 3’

Tras el anuncio de las secuelas de Freaky Friday y The Devil Wears Prada, otro clásico de principios de la década de 2000 ha recibido una secuela largamente esperada. The Princess Diaries tendrá una tercera entrega. The Princess Diaries 3 ha encontrado a su director, más de 20 años después de The Princess Diaries 2: Royal Engagement de 2004 y la película original de 2001.

La cineasta Adele Lim, que escribió los guiones de la película animada de Disney de 2021 Raya and the Last Dragon y Crazy Rich Asians antes de hacer su debut como directora con la comedia femenina con clasificación R del año pasado Joy Ride, dirigirá el proyecto. “Como fan incondicional de The Princess Diaries original, estoy más que emocionada de ser parte de dar vida a la tercera versión de esta querida franquicia”, dijo en una declaración a Deadline, que fue la primera en informar la noticia. “Esperamos celebrar sus principios básicos de poder femenino, alegría y mentoría con audiencias de todo el mundo”.

Más tarde ese día, Hathaway confirmó que regresará para la película, escribiendo en Instagram, “De regreso a Genovia”, junto con un video de ella misma citando las dos primeras películas, “El cuento de hadas continúa”.

Las dos primeras películas, adaptadas de las populares novelas para adultos jóvenes de Meg Cabot, fueron dirigidas por Garry Marshall, quien murió en 2016. Se centraron en Mia Thermopolis, interpretada por Hathaway, una adolescente que se entera de que es la heredera del trono de una nación europea ficticia llamada Genovia. A continuación, le siguen las lecciones de princesa impartidas por su abuela, la reina Clarisse Renaldi (interpretada por Julie Andrews), y continúan hasta la coronación de Mia en la secuela.

A continuación, todo lo que sabemos sobre el próximo Diario de la princesa, incluido si Andrews repetirá o no su papel.