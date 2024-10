Kate Middleton se prepara para la Navidad

La princesa de Gales Kate Middleton (42 años) anunció el 9 de septiembre que ha finalizado su tratamiento de quimioterapia. Ahora retornará a su agenda “ligera” de compromisos públicos.

Middleton organizará por tercer año consecutivo el concierto de villancicos Together at Christmas en la abadía de Westminster. Este evento benéfico reúne fondos para The Royal Foundation Center for Early Childhood, una fundación enfocada en atender a niños en situaciones vulnerables.

La primera aparición pública de una de las princesas más populares fue en el servicio religioso el domingo 22 de septiembre en la iglesia Crathie Kirk. Ella junto a su esposo el príncipe de Gales se reunieron con el rey Carlos III y la reina Camilla en Balmoral para asistir a la cita religiosa.

Medios internacionales, como Hola! aseguran que el próximo evento en el que podría aparecer en público será el Domingo del Recuerdo (10 de noviembre), cuando la Familia Real y toda la nación conmemoran el sacrificio de los integrantes de las Fuerzas Armadas británicas en tiempos de conflicto, específicamente desde la Primera Guerra Mundial.