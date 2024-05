Celebrity Blackout 2024, la ‘guillotina digital’ que amenaza con cancelar a las celebridades

El pasado 6 de mayo tomó lugar el reconocido evento de moda Met Gala. Mientras las celebridades eran entrevistadas ocurrían dos cosas más: una ‘tiktoker’ de nombre Haley Kalil (mejor conocida como Haley Baylee) colgaba un video en sus redes y una muchedumbre pro-Palestina protestaba en las afueras del recinto donde se encontraban las estrellas de Hollywood.

A simple vista esto parece no tener conexión, pero lo que sucede es que el famoso video que la influencer con 9.9 millones de seguidores en la red social de TikTok, enfureció a los usuarios quiénes la tacharon de ‘siniestra’ e insensible ante las dificultades que el mundo afronta en la actualidad.

’Let them eat cake’

Previo al Met Gala algunas celebridades que asistirían se encontraban en el Mark Hotel donde también se encontraba la ‘tiktoker’ para entrevistarlos. Kalil lucía un vestido muy parecido al de la reina de Francia, María Antonieta y aprovechando la ocasión, grabó un video con el audio de la película de Kirsten Durst donde se enuncia la frase “let them eat cake” o en español “pues que coman pastel”.

El video se viralizó e iniciaron los comentarios negativos sobre el mismo ya que el audio que se le atribuye a María Antonieta se basa en un periodo en el que al ella y su esposo Luix XVI reinar Francia, su pueblo pasaba hambre mientras ellos vivían rodeados de lujos y haciendo lo que se les antojara.

Los usuarios de TikTok tomaron el video de la creadora de contenido como una señal de su desinterés no solo por Palestina, sino por las dificultades que países como la República Democrática del Congo y Sudán atraviesan hoy día. Esto también teniendo en cuenta que Kalil no ha expresado ni una sola palabra de solidaridad ante estos territorios.

La influencer publicó un video en sus plataformas hace seis días explicando lo ocurrido y alegando que nunca asistió al Met Gala, que no conocía el verdadero significado del audio utilizado y que no se sentía capacitada para hablar de temas políticos de los que no conocía.

Esto por supuesto no calmó a los consumidores de contenido quiénes la acusaron de solo buscar excusas por su comportamiento y que hoy día cualquiera puede capacitarse sobre cualquier tema debido a las herramientas tecnológicas que se tienen a un fácil alcance.

Bloqueo de celebridades

Esto no fue todo lo ocurrido sino apenas el comienzo. Desde aquel video de la tiktoker las personas han decidido tomar cartas en el asunto y bloquear a cuantas celebridades se les antoje quiénes no se han pronunciado a favor de Palestina o no han dado ningún tipo de declaración ante el tema.

Inició entonces una comparación entre el Met Gala y sus invitados a el Capitolio de los famosos libros de “Los juegos del hambre” mientras las personas a su alrededor mueren a causa de bombas y disparos, pasan hambre o viven en condiciones precarias (alusión a los distritos).

Celebridades como Taylor Swift, Selena Gómez, Dwayne Johnson, Lizzo, Gal Gadot, Zendaya, Tom Holland, Noah Schnapp y muchos más son parte de la lista del bloqueo masivo.

Influenciadores y estrellas del ‘reality’ como las Kardashian y las Jenner también son parte de la lista y no solo ellas, sino sus hijos y negocios.

” Las celebridades ganan dinero a partir de nuestra interacción con ellos y lo que consumimos ya sea su contenido, productos o servicios. Al bloquearlos, dejamos a un lado todo lo que ofrecen y esto representa una pérdida para sus carteras”, explicó una cuenta en Tik Tok.

Los internautas se han tomado la tarea de incluso compartir sus propias listas para que las demás personas procedan a bloquearlos. Esto con la intención de causar conciencia y esperar que las celebridades quiénes catalogan como “privilegiadas” reaccionen y quieran unirse al movimiento de solicitar un cese al fuego en Gaza al igual que justicia para los demás territorios que viven en condiciones precarias y de alto riesgo.