Liam Payne compartió un desgarrador mensaje sobre su hijo Bear, de 7 años, antes de su muerte

Liam Payne dejó un mensaje a su hijo, Bear, de siete años antes de morir.

El ex miembro de One Direction sufrió una caída fatal el 16 de octubre desde el balcón del tercer piso de su hotel en Argentina, según le dijo el personal médico local a varios medios internacionales. Le sobrevive su hijo Bear, de 7 años, a quien compartió con su ex Cheryl Cole.