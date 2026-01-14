A pedido del Pentágono, el FBI allana domicilio de periodista del Washington Post

A pedido del Pentágono, el FBI allanó el miércoles el domicilio de una periodista del Washington Post en el marco de una investigación sobre filtraciones de información relacionadas con la seguridad nacional, una medida que el periódico describió como “altamente inusual y agresiva”.

Durante el actual gobierno del presidente Donald Trump, el Pentágono ha impuesto nuevas políticas restrictivas para los medios de comunicación.

La fiscal general Pam Bondi dijo el miércoles en X que “el Departamento de Justicia y el FBI ejecutaron una orden de registro en el domicilio de una periodista del Washington Post que obtenía y publicaba información clasificada y filtrada ilegalmente por un contratista del Pentágono”.

“Quien filtró está actualmente preso”, subrayó Bondi, en referencia a un hombre detenido hace unos días, acusado de retención ilegal de documentos relacionados con la seguridad nacional.

El director del FBI, Kash Patel, dijo en X que el registro apuntaba a una periodista del Washington Post “que presuntamente obtenía y divulgaba información militar clasificada y sensible” y declinó hacer cualquier otro comentario sobre “una investigación en curso”.

El Washington Post había informado previamente del allanamiento el miércoles por la mañana. El diario identificó a la reportera como Hannah Natanson y señaló que agentes federales incautaron una computadora portátil de trabajo y otra personal, un teléfono y un reloj de su domicilio en Virginia, en las afueras de Washington.

Si bien no es inusual que agentes del FBI intenten identificar la fuente de filtraciones a periodistas que publican información sensible, “es muy inusual y agresivo por parte de las fuerzas del orden llevar a cabo un registro en el domicilio de una periodista”, indicó el Post.

Los agentes le dijeron a Natanson que ella no era el objetivo de su investigación, que apunta a Aurelio Perez-Lugones, un administrador de sistemas en una empresa de Maryland acusado de haber consultado y llevado a su casa informes de inteligencia clasificados, subrayó el diario.

Natanson cubre a los funcionarios del gobierno federal, particularmente sacudido durante el primer año del nuevo mandato de Trump, y contó en diciembre en las columnas del periódico cómo había publicado su número seguro en un foro en línea, con lo cual recopiló testimonios de más de mil fuentes, recuerda el Post.

“Para ser claros, el Departamento de Justicia acaba de ejecutar una orden de registro contra un periodista para obtener sus fuentes”, reaccionó Xochitl Hinojosa, directora de comunicación del Departamento de Justicia durante el mandato del demócrata Joe Biden, y ahora comentarista política en CNN.

Según Hinojosa, “existían protecciones para evitar que esto sucediera”, pero “Bondi las anuló”.

“El Departamento de Justicia, en toda su historia moderna, nunca ha acusado a un periodista por publicar o recibir ilegalmente información clasificada, y es aterrador pensar que esto pueda cambiar”, dijo en X.

Aurelio Perez-Lugones, que sirvió en la Marina estadounidense de 1982 a 2002 antes de trabajar como contratista del Pentágono desde ese año, fue detenido la semana pasada en Maryland, según documentos judiciales, que no mencionan intercambios con periodistas.

Una audiencia sobre su mantenimiento en detención está prevista para el jueves en Baltimore.

Perez-Lugones, quien tenía una autorización de seguridad de máximo nivel, está acusado de haber consultado sin autorización desde octubre de 2025 información clasificada y de haberla sacado de su lugar de trabajo.

Durante un registro el 8 de enero, los investigadores encontraron dentro de su vehículo uno de esos documentos en una caja en la que transportaba su almuerzo, así como en el sótano de su casa.

En septiembre, el Departamento de Defensa estadounidense impuso a los periodistas acreditados la prohibición de solicitar o publicar ciertas informaciones sin su autorización explícita, a riesgo de pena de perder su acreditación.

La mayoría de los medios que tenían un periodista acreditado en el Pentágono, desde el New York Times hasta Fox News pasando por la AFP, rechazaron estas nuevas condiciones y abandonaron su oficina en el lugar.