Agencias y periódicos critican limitaciones a la prensa en el Pentágono bajo la administración Trump

Agencias de prensa, cadenas de noticias y periódicos expresaron su molestia ante las restricciones de cobertura que pretende imponer el Departamento de Guerra de Estados Unidos.<b>El País de España </b>catalogó la medida como una mordaza por parte de la administración del presidente de Estados Unidos <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/donald-trump" target="_blank">Donald Trump</a> contra los medios de comunicación.Trump en las conferencias de prensa no responder las preguntas por ejemplo de la cadena de noticias <b>CNN</b> y del medio <b>Político</b>, uno de los más prestigiosos de Estados Unidos, y cataloga sus noticias como <b>'fake news'</b>.De acuerdo con el rotativo español, el Departamento de Guerra pretende establecer restricciones a los reporteros acreditados sen el Pentágono.<b>Entre los medios que han expresado su disgusto están CNN; los diarios The New York Times y The Washington Post, la revista The Atlantic, y las agencias de noticias como Associated Press y Reuters.</b>Los medios de comunicación citados, según <b>El País</b>, se han unido para denunciar que las condiciones impuestas por <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/pete-hegseth" target="_blank">el secretario de Guerra, Pete Hegseth</a>, socavan la libertad de prensa garantizada en la Primera Enmienda de la Constitución estadounidense.Los medios acreditados deben aceptar firmar un documento, donde los periodistas se comprometen a solo difundir información conseguida por la vía oficial y que tendrán prohibido el ingreso algunas zonas del Departamento de Guerra.<i>'El acceso al Pentágono es un privilegio, no un derecho', manifestó Hegseth en la red social X. </i>Añadió que la sede del Departamento de Guerra 'a partir de ahora tendrá las mismas normas que todas las instalaciones militares de Estados Unidos'. De acuerdo con <b>El País</b>, en la misma publicación en la red social X resume el nuevo status quo impuesto en el Pentágono como propio de 'bobos' y basado en tres puntos: <b>'los periodistas ya no se moverán libremente, deben llevar la credencial visible y no podrán incitar a la comisión de actos criminales'.</b>