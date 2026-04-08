Alto el fuego entre Estados Unidos e Irán se tambalea tras ataques y cierre del estrecho de Ormuz

El frágil acuerdo de cese de hostilidades entre Estados Unidos e Irán enfrenta su momento más crítico apenas horas después de su entrada en vigor. Lo que inicialmente fue presentado como un paso hacia la desescalada se ha transformado en un escenario de contradicciones, tensiones cruzadas y acciones que ponen en duda la viabilidad del pacto. Ambas partes difieren sobre los términos del acuerdo. Mientras Teherán asegura que el entendimiento contempla el mantenimiento de su programa nuclear con ciertos ajustes, Washington insiste en que las condiciones incluyen compromisos más estrictos, como la reducción del enriquecimiento de uranio y controles verificables. Esta divergencia ha generado incertidumbre sobre el contenido real del pacto y su implementación.

Ormuz vuelve a ser punto de quiebre

Uno de los elementos centrales del acuerdo era la reapertura del Estrecho de Ormuz, clave para el tránsito energético global. Sin embargo, Irán ha decidido volver a restringir el paso a aquellos países que considera hostiles, alegando razones de seguridad y control soberano. La medida contradice lo anunciado previamente y reaviva temores en los mercados internacionales, dado que por esta vía circula una parte significativa del petróleo mundial. Estados Unidos, por su parte, sostiene que la ruta debería permanecer abierta como condición esencial del alto el fuego.

Israel intensifica ofensiva en el Líbano

En paralelo, Israel ha escalado su ofensiva contra Líbano tras el alto el fuego con Irán, en una dinámica que evidencia la fragmentación del conflicto regional. Las fuerzas israelíes lanzaron una de las mayores oleadas de bombardeos recientes contra posiciones de Hezbolá, dejando decenas de víctimas. El Gobierno israelí sostiene que estas operaciones no están cubiertas por el acuerdo con Teherán, marcando una separación entre ambos frentes de conflicto, pese a las presiones internacionales para ampliar la tregua.

Pakistán y la apuesta diplomática en Islamabad

La mediación de Pakistán se mantiene como el principal canal para evitar un colapso total del acuerdo. Islamabad acogerá en los próximos días una ronda clave de negociaciones entre delegaciones estadounidenses e iraníes. Estas conversaciones buscan definir con precisión los términos del pacto, resolver las discrepancias sobre el programa nuclear iraní y establecer mecanismos verificables que garanticen el cumplimiento de lo acordado.

Macrón exige incluir al Líbano en el alto al fuego

En medio de este escenario de creciente incertidumbre, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, advirtió que el alto el fuego solo será “creíble y duradero” si se respeta plenamente en todos los frentes del conflicto, incluido Líbano. El mandatario francés también subrayó que la tregua debe abrir paso a una negociación más amplia que aborde el programa nuclear y balístico de Irán, así como las tensiones en rutas estratégicas como el Estrecho de Ormuz, en un intento por evitar el colapso definitivo del acuerdo.

Un acuerdo en disputa y un futuro incierto