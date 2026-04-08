Alto el fuego entre Estados Unidos e Irán se tambalea tras ataques y cierre del estrecho de Ormuz

El frágil acuerdo de cese de hostilidades entre Estados Unidos e Irán enfrenta su momento más crítico apenas horas después de su entrada en vigor. Lo que inicialmente fue presentado como un paso hacia la desescalada se ha transformado en un escenario de contradicciones, tensiones cruzadas y acciones que ponen en duda la viabilidad del pacto.Ambas partes difieren sobre los términos del acuerdo. Mientras Teherán asegura que el entendimiento contempla el mantenimiento de su programa nuclear con ciertos ajustes, Washington insiste en que las condiciones incluyen compromisos más estrictos, como la reducción del enriquecimiento de uranio y controles verificables. Esta divergencia ha generado incertidumbre sobre el contenido real del pacto y su implementación.