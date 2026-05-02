Acusación contra gobernador sacude relación México-EE.UU.

'Un golpe muy fuerte'En el hipotético caso de que México opte por no entregar al gobernador de Sinaloa, el investigador alertó que eso abriría la puerta a diversas represalias por parte del Gobierno estadounidense.Desde 'presiones' económicas hasta el 'caso más extremo': que Washington intervenga mandando militares para 'llevarse' al político, algo que el profesor del Colegio de la Frontera Norte ve poco probable.De hecho, en caso de que la respuesta de México no sea 'satisfactoria' para la Casa Blanca, no descarta que se abran procedimientos similares contra otros políticos señalados de alto nivel, pues el actual se circunscribe solo a Sinaloa.Pese al discurso oficialista, Sumano afirmó que la acusación contra los funcionarios estatales es 'formal' y ha pasado por un jurado que considera que 'hay elementos suficientes de prueba' para pedir la orden de detención.'Esto es un golpe muy fuerte porque ya no es un tema narrativo (...) Ya se armaron los expedientes, ya pasaron por un gran jurado, ya hay una acusación formal', dijo.Sí que concede que el momento puede tener algo de 'político', sobre todo al hacerlo público, pero subrayó que este proceso judicial 'seguramente' tiene 'muchos meses' de un trabajo previo de documentación e investigación.La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York acusó a 10 funcionarios mexicanos de conspirar con el Cartel de Sinaloa, en concreto con la facción de Los Chapitos, para el tráfico de grandes cantidades de droga hacia Estados Unidos.