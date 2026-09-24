Casa Blanca impide acceso a periodistas de CNN, MS NOW y Politico pese a orden judicial

La Casa Blanca impidió este jueves 24 de septiembre el accesso de periodistas del medio CNN, MS NOW y Politico al recinto presidencial pesa a una orden de un juez federal que había dispuesto establecer de inmediato las acreditaciones y el ingreso de estos medios.

Según informó la agencia AFP, los 3 medios indicaron que agentes del Servicio Secreto estadounidense bloquearon el paso de sus periodistas cuando intentaron ingresar por la entrada principal a primera hora de este jueves. Politico señaló que además que la acreditación de uno de sus reporteros fue confiscada, mientras que MS y CNN también reportaron que el ingreso de sus periodistas fue impedido.

La situación se produjo horas después de que el juez federal Timothy Kelly ordenara a la administración del presidente Donald Trump restablecer temporalmente el acceso de CNN, MS NOW y Politico a la Casa Blanca. La medida tiene una vigencia inicial de 14 días, mientras continúa el proceso judicial, según informó la CBS News, .

El magistrado consideró que los medios afectados probablemente podrían demostrar que la revocación de sus acreditaciones se realizó sin el debido proceso. La Casa Blanca había justificado el veto alegando, entre otros argumentos, razones de seguridad nacional, mientras que los medios sostienen que la medida está relacionada con el contenido de su cobertura.

Trump anunció el pasado viernes la prohibición contra los tres medios y cuestionó públicamente sus informaciones. Posteriormente, CNN, MS NOW y Politico presentaron una demanda para impugnar la medida y argumentaron que la decisión vulneraba las protecciones constitucionales a la libertad de prensa.

Pese al fallo judicial, los periodistas de los tres medios volvieron a encontrarse con restricciones de acceso este jueves