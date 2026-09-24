El primer ministro de Australia, Anthony Albanese, confirma que un agente de IA se infiltró a un portal del gobierno australiano que trataba estadísticas. El agente de IA accedió, sin permiso alguno, a la web, esta conteniendo datos “no confidenciales” de Medicare, el sistema público de salud de Australia.

Según Albanese, otros tres sistemas del gobierno australiano podrían haber sido agredidos.

La violación de seguridad ocurrió en junio, pero OpenAI se dio cuenta de esto en agosto y decidieron no informar los hechos al gobierno hasta el 10 de septiembre, según el ministro.

OpenAI menciona que no hay indicios de que se haya accedido a expedientes médicos de los pacientes.

La compañía OpenAI redacta que “durante esta revisión, identificamos actividad que involucraba varios sitios web y servicios del gobierno australiano, mientras nuestros modelos intentaban buscar respuestas y estadísticas disponibles para preguntas sobre Australia durante una evaluación interna. En el transcurso de esto, nuestros modelos realizaron acciones que no teníamos previstas”, según BBC News.

Albanese menciona que tuvo una conversación “bastante sincera” sobre el acontecimiento con el director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman.

Tras el ataque, Australia anunció públicamente una revisión urgente de su marco con la inteligencia artificial.