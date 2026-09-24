Japón introduce en Panamá una nueva metodología para pequeños productores

Japón comenzó a introducir en Panamá una metodología dirigida a fortalecer las capacidades de los pequeños productores y orientar su actividad agrícola hacia el mercado, mediante el enfoque SHEP (Smallholder Horticulture Empowerment & Promotion).
La primera experiencia de campo se desarrolló en la comunidad de Cerro Plata, distrito de Cañazas, Veraguas, donde 15 productores de la Asociación de Villa Guadalupe participaron en un taller de Diagnóstico Rural Participativo (DRP).
Durante la jornada, productores de miel de abejas y otros rubros analizaron de manera participativa su realidad a lo largo de la cadena agroproductiva, identificaron los principales problemas que enfrentan y plantearon alternativas para mejorar sus procesos de producción, procesamiento y comercialización.
El taller marca el inicio del proyecto de cooperación técnica técnica de la Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA), en alianza con el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) y el Instituto Panameño Autónomo Cooperativo (IPACOOP). La actividad representa la fase inicial de campo para la implementación de la metodología japonesa SHEP en la región.
El diagnóstico permitió generar un espacio de diálogo entre los productores y las instituciones participantes para identificar de manera colectiva los principales desafíos de la organización y las oportunidades existentes para mejorar la comercialización de sus productos.
De producir para vender a producir según el mercado
El enfoque SHEP busca modificar la manera en que los pequeños productores toman decisiones sobre su actividad agrícola. En lugar de concentrarse únicamente en producir para después buscar compradores, la metodología promueve una visión orientada a conocer el mercado y, a partir de esa información, definir qué producir y cómo comercializarlo.
Eric Bosquez, de la Coordinación de Desarrollo Rural del MIDA, explicó que el objetivo es transformar la mentalidad de los pequeños productores para pasar del modelo tradicional de “producir y vender” a una agricultura orientada al mercado de “producir para vender”.
“Esta acción reafirma el compromiso por trabajar de manera conjunta la implementación de esta metodología SHEP, con el objetivo de fortalecer la agricultura orientada al mercadeo y mejorar la calidad de vida y el bienestar socioeconómico de las familias rurales en la zona de extrema pobreza de Veraguas”, manifestó Bosquez.
La iniciativa forma parte de las acciones dirigidas a fortalecer la organización, la producción, la comercialización y la vinculación con los mercados de los pequeños productores de la provincia de Veraguas.
El propósito es proporcionar herramientas que contribuyan a una agricultura con mayor orientación al mercado y a generar mejores oportunidades de ingresos para las familias rurales.
El objetivo final es capacitar a los productores tanto en aspectos técnicos como sociales, para que puedan continuar desarrollando una agricultura orientada al mercado, entendida también como una actividad de negocio, con una mentalidad emprendedora
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