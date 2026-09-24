Japón introduce en Panamá una nueva metodología para pequeños productores

Japón comenzó a introducir en Panamá una metodología dirigida a fortalecer las capacidades de los pequeños productores y orientar su actividad agrícola hacia el mercado, mediante el enfoque SHEP (Smallholder Horticulture Empowerment & Promotion).

La primera experiencia de campo se desarrolló en la comunidad de Cerro Plata, distrito de Cañazas, Veraguas, donde 15 productores de la Asociación de Villa Guadalupe participaron en un taller de Diagnóstico Rural Participativo (DRP).

Durante la jornada, productores de miel de abejas y otros rubros analizaron de manera participativa su realidad a lo largo de la cadena agroproductiva, identificaron los principales problemas que enfrentan y plantearon alternativas para mejorar sus procesos de producción, procesamiento y comercialización.

El taller marca el inicio del proyecto de cooperación técnica técnica de la Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA), en alianza con el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) y el Instituto Panameño Autónomo Cooperativo (IPACOOP). La actividad representa la fase inicial de campo para la implementación de la metodología japonesa SHEP en la región.

El diagnóstico permitió generar un espacio de diálogo entre los productores y las instituciones participantes para identificar de manera colectiva los principales desafíos de la organización y las oportunidades existentes para mejorar la comercialización de sus productos.