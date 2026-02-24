Costa Rica activa alerta migratoria tras muerte de El Mencho en México

El Gobierno de Costa Rica activó una alerta migratoria y emitió recomendaciones de seguridad para sus ciudadanos en México, luego de la muerte del narcotraficante Cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias El Mencho.

Según informó el medio Infobae, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Costa Rica activó una alerta migratoria con el fin de impedir el ingreso al país de posibles líderes del narcotráfico que intenten desplazarse tras los hechos violentos registrados en territorio mexicano.

La medida también incluye un refuerzo en los controles para vuelos provenientes de México, en coordinación con agencias internacionales de seguridad.

La Cancillería costarricense pidió a los nacionales que se encuentran en México resguardarse en sus lugares de residencia o alojamiento y evitar acudir a sitios públicos concurridos ante la ola de violencia generada tras el operativo militar en el que fue abatido Oseguera.

El medio informativo Teletica detalló que la Cancillería calificó la situación como “impredecible” y solicitó a los costarricenses mantener la calma, evitar desplazamientos innecesarios y mantenerse informados a través de los canales oficiales de las autoridades locales.

Asimismo, se instó a los ciudadanos a comunicarse con el Consulado de Costa Rica en México en caso de emergencia.

La muerte de El Mencho ocurrió durante un operativo del Ejército mexicano en el estado de Jalisco, lo que provocó reacciones violentas atribuidas a estructuras del crimen organizado.

La situación ha generado cierres de carreteras, cancelaciones de vuelos y suspensión de actividades en algunas zonas afectadas.

Las autoridades costarricenses indicaron que mantienen un monitoreo constante de los acontecimientos para salvaguardar la seguridad de sus ciudadanos tanto en el exterior como en el territorio nacional.

Dentro de este panorama mientras México intenta recuperar la normalidad, el episodio reabre el debate sobre la estrategia de seguridad y la cooperación internacional contra el narcotráfico.