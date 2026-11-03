Demócratas tendrían el control del Senado al igual que la Cámara de Representantes

La cadena hispana Telemundo está proyectando que el Partido Demócrata lograría la noche de este martes 3 de noviembre el control del Senado de Estados Unidos, al imponerse en las elecciones de medio término.

De acuerdo con la cadena Telemundo, los demócratas habrían logrado un total de 51 escaños en el Senado, mientras que el Partido Republicana habría alcanzado solo 39.

Más temprano las cadenas CNN, NBC News y Telemundo también habían estimado que los demócratas controlarían la Cámara de Representantes al lograr por lo menos 248 escaños.

Para lograr la mayoría de la Cámara de Representantes se necesitaría un total de 218 escaños.

De acuerdo con los medios estadounidenses, los demócratas aprovecharon el enojo de los votantes, especialmente las minorías hispanas y afroamericanos para lograr su histórica victoria en las urnas este 3 de noviembre.

Sobre los resultados de las votaciones de medio término a las 10:30 p.m. el presidente Donald Trump le declaró al diario The New York Times que aceptaría los resultados.