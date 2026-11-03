Trump asegura que aceptará los resultados de las elecciones de medio término, dice ‘The New York Times’

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró la noche de este martes 3 de noviembre que aceptará los resultados de las elecciones de medio término y que está dispuesto a trabajar con el Partido Demócrata, en medio de las proyecciones que apuntan a una pérdida del control republicano de la Cámara de Representantes.

“Estoy absolutamente dispuesto a aceptar esos resultados”, afirmó Trump en una entrevista con el diario The New York Times, mientras seguía el desarrollo del conteo electoral desde la Casa Blanca.

El mandatario también manifestó su disposición a establecer acuerdos con los demócratas y trabajar con ellos durante el resto de su administración.

“Trabajaremos con los demócratas y, ya saben, esperamos trabajar con ellos. Probablemente llegaremos a algún acuerdo”, declaró al periódico estadounidense.

Trump hizo estas declaraciones poco antes de las 10:30 p.m., mientras observaba los resultados electorales desde la Casa Blanca, destacó el rotativo.

Durante la conversación, reconoció que algunos de los candidatos republicanos que había respaldado no estaban obteniendo los resultados esperados.

El presidente atribuyó parte de las pérdidas republicanas a que su nombre no figuraba en las papeletas electorales y aseguró que no se arrepentía de haber respaldado a determinados candidatos, entre ellos el senador republicano por Carolina del Sur Darline Graham y el fiscal general de Texas, Ken Paxton, quien aspiraba a un escaño en el Senado.

Según el reporte de The New York Times, las proyecciones electorales apuntaban a que los demócratas estaban en camino de recuperar el control tanto de la Cámara de Representantes como del Senado. Graham había perdido su contienda, mientras que Paxton se encontraba rezagado en su carrera por un escaño en la Cámara Alta.

Durante la entrevista, Trump también comentó que estaba siguiendo los resultados en tiempo real y reaccionó al conocer la derrota de Graham.