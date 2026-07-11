Donald Trump escala su enfrentamiento con la prensa: cuatro periodistas del New York Times deberán testificar ante la justicia

Se intensifica la cruzada contra la prensa por parte de la administración de Donald Trump. Cuatro periodistas del diario estadounidense The New York Times (NYT) fueron citados a comparecer este miércoles ante la justicia tras publicar una serie de noticias relacionadas con las preocupaciones del entorno del mandatario estadounidense sobre los posibles riesgos para la seguridad que representaría el avión presidencial recientemente donado por Catar.

Estas dudas motivaron el regreso de Trump a Washington desde Ankara (Turquía) —donde participaba en la cumbre de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN)— a bordo del Air Force One, la aeronave designada para los viajes oficiales del presidente de Estados Unidos.

De acuerdo con el NYT, las citaciones judiciales representan una escalada extraordinaria en los esfuerzos del presidente Trump por amenazar e intimidar a organizaciones de noticias independientes. El citado medio informó, además, que, en algunos casos, las citaciones fueron entregadas por agentes federales que se presentaron personalmente en las viviendas de los periodistas.

Si bien las citaciones son vagas en detalles, dichos documentos hacen referencia a una posible violación de la legislación penal federal. Estas fueron emitidas por el fiscal federal de Manhattan, Jay Clayton, quien fue nominado recientemente por la Casa Blanca para ocupar el puesto que dejó vacante Tulsi Gabbard al frente de la Oficina del Director de Inteligencia Nacional de Estados Unidos.

“La presencia de agentes federales en la puerta de las casas de periodistas debería conmocionar la conciencia de cualquier estadounidense que crea en la Constitución y en la libertad de prensa que esta protege”, afirmó David McCraw, principal abogado de la redacción de The New York Times, en un comunicado emitido la noche del pasado viernes.

McCraw añadió que los periodistas se limitaron a informar sobre los hechos, defendiendo así el derecho ciudadano a saber cómo funciona el Gobierno y cómo se utilizan los impuestos de los contribuyentes. “Este acto descarado no debería verse como otra cosa que un intento de impedir que el público conozca lo que está ocurriendo en su país mediante la intimidación de periodistas para evitar que hagan su trabajo”, añadió el letrado.

Los periodistas citados, Julian E. Barnes, Eric Lipton, Tyler Pager y Eric Schmitt, informaron el pasado miércoles que Trump había salido de Turquía a bordo del antiguo Air Force One como medida de seguridad y por recomendación del Servicio Secreto.

El NYT informó el jueves que el nuevo Air Force One, un Boeing 747-8 donado por Catar, carecía de algunas de las avanzadas características de seguridad del avión anterior, incluidas capacidades antimisiles. Ambos artículos citaron fuentes que hablaron bajo condición de anonimato para abordar asuntos sensibles relacionados con la seguridad.

Antes de que el artículo del miércoles fuera publicado, un alto funcionario del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) contactó a un periodista y a un editor del diario para pedirles que retuvieran la publicación del artículo, al considerar que se trataba de un asunto de seguridad nacional, según una persona familiarizada con la conversación.

El funcionario del FBI se negó a explicar cuál era el problema de seguridad. También pidió al periódico que revelara las fuentes del artículo. Sin embargo, el NYT se negó a hacerlo.

A principios de 2026, el Departamento de Justicia intentó obligar a periodistas de The Wall Street Journal y The Washington Post a prestar testimonio ante la justicia. El Departamento de Justicia retiró las citaciones después de que ambas organizaciones periodísticas las impugnaran mediante recursos presentados bajo secreto judicial.

En enero, agentes del FBI registraron la vivienda de Hannah Natanson, periodista de The Washington Post, como parte de una investigación sobre el manejo de material clasificado por parte de un contratista del Gobierno. Natanson había pasado meses conversando con empleados gubernamentales mientras informaba sobre los esfuerzos de la administración Trump por reducir la planilla federal.

En cuanto a la relación de Trump con el NYT, el diario fue demandado por el mandatario estadounidense en 2025 por presunta difamación y daño a su imagen, con la supuesta intención de perjudicar su candidatura presidencial de 2024.

En mayo, la Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo demandó al NYT, acusándolo de discriminación laboral. El pasado viernes, el diario presentó una contrademanda en la que consideró que dicha acción era una represalia por su cobertura de la administración Trump.