Dos miradas opuestas sobre Milei: la influencia de Trump frente a las promesas de cambio económico

Sin embargo, la lectura de Eneas Biglione es distinta. El analista político considera que el triunfo del oficialismo se debe a una política de estabilidad monetaria que ha permitido al país combatir la inflación.'La Libertad Avanza supo proponer un proyecto de país más allá de la inflación, con reformas estructurales que permitirán mejorar la realidad de todos los argentinos', destacó.Agregó que también es necesario resaltar la falta de propuestas del bloque opositor, el cual 'no tuvo la capacidad de ofrecer algo nuevo más allá del eslogan <i>‘Frenar a Milei’</i>. Una propuesta vacía que ni siquiera explicaba cómo lo iban a hacer ni qué era lo que querían frenar', ponderó.24 horas después de la victoria del oficialismo, los mercados internacionales reaccionaron positivamente a los resultados, con las acciones argentinas subiendo más de un 20 %, los bonos en el segmento extrabursátil un 14 % y el riesgo país —indicador clave para el acceso al crédito— bajando de 1,000 a 650 puntos.