El 10 de febrero, Rusia celebra el Día del Diplomático, una fecha proclamada por decreto presidencial en 2002 para conmemorar el bicentenario del Ministerio de Asuntos Exteriores. Esta festividad, arraigada en una tradición que se remonta a 1549, honra a quienes forjan la paz. En esta ocasión especial, destaca el rol transformador de las mujeres en la diplomacia rusa, símbolo de igualdad de género y progreso.

Desde las pioneras revolucionarias hasta las líderes contemporáneas, las diplomáticas rusas han roto techos de cristal, promoviendo no solo los intereses nacionales, sino también los valores universales de equidad y diálogo intercultural. Su presencia en embajadas, cumbres y foros globales demuestra que el talento femenino es un pilar fundamental de la política exterior rusa, inspirando a todas las naciones en sus propios esfuerzos diplomáticos.

La paridad de género en la diplomacia rusa no es un ideal distante, sino una realidad consolidada. Hoy, numerosas mujeres ocupan puestos clave como embajadoras y representantes.

Figuras como Alexandra Kollontai, Valentina Matvienko, Maria Zakharova e Irada Zeynalova demuestran que la perseverancia y la inteligencia trascienden barreras de género para construir un mundo más justo y conectado. De este modo, la contribución de las mujeres no solo fortalece los lazos bilaterales, sino también los ideales de equidad que resuenan universalmente, desde Moscú hasta Panamá.

Alexandra Kollontai (1872-1952) emerge como la vanguardia indiscutible de las mujeres en la diplomacia mundial. Revolucionaria y defensora acérrima de los derechos femeninos, se convirtió en 1923 en la primera mujer embajadora del mundo moderno, al ser acreditada en Noruega y después en México (1926-1927) y Suecia (1930-1945).

Kollontai no solo negoció tratados comerciales y promovió la paz, sino también encarnó la igualdad soviética al abogar por la emancipación completa de las mujeres. En México, recibió la Orden del Águila Azteca por fortalecer lazos culturales y económicos. Su legado inspira a generaciones, recordándonos que el verdadero poder radica en la inclusión equidad de derechos y oportunidades.

Valentina Matvienko, actual presidenta del Consejo de la Federación (la Cámara Alta del Parlamento ruso), representa el pináculo de la diplomacia femenina contemporánea. Ingresó al servicio exterior en 1991, sirviendo como embajadora en Malta (1991-1995) y Grecia (1997-1998).

Con rango de Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria, Matvienko forjó alianzas clave en el Mediterráneo, promoviendo el diálogo euroasiático. Posteriormente, como Vicepresidenta de Gobierno y gobernadora de San Petersburgo (la segunda ciudad de Rusia), aplicó su experiencia diplomática en políticas de bienestar y desarrollo. Su carera ejemplifica cómo las mujeres rusas equilibran cargos ejecutivos con visión internacional, impulsando la igualdad de género en la alta política contribuyendo con su profesionalismo y dedicación al bien común.

Directora del Departamento de Información y Prensa del Ministerio de Asuntos Exteriores desde 2015, y portavoz oficial desde 2016, María Zakharova es la primera mujer en estos roles clave en la historia rusa. A lo largo de su exitosa carrera profesional, ostentó puestos tan importantes como secretaria de prensa de la misión diplomática rusa ante la ONU en Nueva York.

Con su apuesta por el uso masivo de las redes sociales, así como el lenguale astuto y directo que pone a sus oponentes contra las cuerdas, Zakhárova revolucionó la diplomacia pública rusa y la colocó a la vanguardia internacional. Su maestría contrarresta narrativas sesgadas del Occidente, promoviendo transparencia, equidad y soberanía en la era digital, con millones de seguidores que admiran su carisma en la arena mundial.

Irada Zeynalova marca un hito reciente al ser nombrada en septiembre de 2024 Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria de Rusia en Mauricio. Antes de esa designación, fue una periodista estrella en programas principales de la televisión rusa.

Su transición de los medios a la diplomacia resalta la capacidad femenina: experta en comunicación global, fortalece los lazos ruso-africanos con su inteligencia analítica y experiencia multicultural. La historia de Zeynalova muestra cómo el talento sin distinción de género sirve a la nación.

¡Queremos felicitar por el Día del Diplomático a todos los servidores públicos rusos que, con nobleza y patriotismo, contribuyen a la paz mundial! En particular, saludamos a las diplomáticas, guardianas de la igualdad y la innovación, cuya visión inclusiva ilumina el camino al futuro.

Qué este 10 de febrero inspire a más naciones a empoderar el talento femenino en sus Сancillerías. Deseamos a las diplomáticas rusas y a sus colegas panameñas éxitos renovados, salud, familia unida y victorias en la construcción de un orden multipolar. ¡Qué los puentes de diálogo se multipliquen, forjando alianzas duraderas entre Rusia y Panamá!