El FBI arresta en Los Ángeles a presunta espía china que vigilaba a la familia del presidente de Taiwán

El Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos arrestó este lunes 5 de octubre en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles (California), a una presunta espía china que se disponía a abandonar suelo estadounidense con destino a China. La justicia estadounidense la acusó de espiar para Pekín a la familia del presidente de Taiwán, Lai Ching-te. De acuerdo con el diario británico The Guardian, Wanying Zhang, también conocida como ‘Heather’, fue arrestada por las autoridades estadounidenses por trabajar para China sin registrarse como agente extranjero, tal como lo estipulan las leyes estadounidenses. Según el primer fiscal federal adjunto del Distrito Central de California, Bill Essayli, su modus operandi consistía en tomar fotografías y videos de sus objetivos y, posteriormente, enviar información sobre las matrículas de vehículos a funcionarios chinos. Zhang estaba citada para comparecer ante un juez este mismo lunes.

We just arrested a Chinese foreign agent at LAX attempting to depart for China.Wanying Zhang, aka “Heather,” 34, of Irvine, was arrested today by @FBILosAngeles on a federal complaint charging her with acting as an unregistered agent of the People’s Republic of China.According to the affidavit, Zhang traveled to Seattle in 2025 and, at the direction of PRC officials, surveilled a close relative of a Taiwanese government official, sending photos, videos, and license plate information to those officials.She coordinated the trip with an associate and used tradecraft to avoid detection. She never notified the Attorney General she was acting for a foreign government, a federal offense.She will appear in federal court in Los Angeles tomorrow for her initial appearance. Defendants are presumed innocent until proven guilty. — F.A. United States Attorney Bill Essayli (@USAttyEssayli) October 4, 2026

La cadena local KTLA aseguró que Zhang se desempeñaba como agente inmobiliaria con licencia y tenía la ciudad de Irvine, en el sur de California, como base de sus operaciones. Si bien la Oficina Presidencial de Taiwán no confirmó si una de las víctimas del espionaje era el hijo del presidente, su portavoz, Karen Kuo, catalogó las revelaciones como la prueba de “un caso clásico de represión transnacional”. “Taiwán condena en los términos más enérgicos estos actos bárbaros, que ignoran los derechos humanos y la soberanía nacional y buscan reprimir, amenazar o incluso perjudicar a personas que defienden la libertad y la democracia o a sus familias. Este comportamiento no debería ser tolerado en el mundo civilizado”, agregó. Por su parte, las autoridades chinas no emitieron declaración alguna al respecto, en un contexto en el que la Cancillería china se encontraba cerrada por ser día festivo.