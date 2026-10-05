Amir Murillo hace historia: llega a los 100 partidos con la Selección de Panamá

La selección de Panamá obtuvo el tercer puesto en la Copa Kirin 2026 tras vencer a Ecuador en la tanda de penales. Pero no fue la única celebración del elenco panameño. El grupo festejó la centena de partidos que cumplió Amir Murillo con el equipo.

El lateral derecho, que en estos últimos duelos amistosos con Panamá hizo de zaguero en la línea de tres centrales, disputó su partido 100 con el combinado nacional, esto a 10 años de su debut con la selección en el 2016 en un amistoso contra la selección de Nicaragua.

“Todavía me cuesta poner en palabras lo que significa para mí llegar hasta aquí. Cuando era niño, soñaba con representar a Panamá, pero nunca imaginé todo lo que tendría que vivir para llegar a este momento”, señaló en redes sociales Murillo tras alcanzar esta cifra. Continúo diciendo, “detrás de estos 100 partidos hay sacrificios, lágrimas, alegrías, derrotas, aprendizajes, momentos en los que quise redimirme y muchos otros en los que confirmé que este era el lugar donde quería estar. Hoy miro atrás con gratitud y hacia delante con la misma ilusión de aquel niño de Salamanca, Colón, que un día soñó con vestir esta camiseta”.

Murillo, tras este partido contra Ecuador, se convirtió en el nuevo miembro exclusivo del club de los 100 partidos. En el mismo se encuentran jugadores como Aníbal Godoy (158 partidos), Gabriel Gómez (147), Alberto Quintero (141), Jaime Penedo (136), Blas Pérez (125) o Armando Cooper (123).

El camino de Murillo para llegar a esta cantidad de partidos no ha sido fácil, sin embargo desde su debut en el 2016 en aquel amistoso contra Nicaragua, se ha hecho titular en el lateral derecho alternando su posición como carrilero en ese sector, zaguero en línea de tres defensores e incluso por momentos como lateral por izquierda.

El actual jugador del Besiktas es uno de los futbolistas en toda la historia de Panamá que han disputado dos Copa del Mundo. Sumado a ello, ha tenido presencia en torneos importantes como la Copa América y la Copa Oro.