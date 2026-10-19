Elon Musk promete regalar una acción de SpaceX a cada niño en Estados Unidos

Elon Musk, fundador y director ejecutivo de SpaceX, anunció este lunes 19 de octubre que regalará una acción de la compañía aeroespacial a cada niño en Estados Unidos a partir de 2027, según una publicación en su cuenta de la red social X.

“Este será el primero de muchos”, expresó Musk al referirse al compromiso, sin ofrecer detalles adicionales sobre el procedimiento de distribución ni los requisitos para acceder al beneficio. La promesa fue recogida por medios internacionales como EFE y CBS News.

De acuerdo con estimaciones de la Oficina del Censo de Estados Unidos, el país cuenta con aproximadamente 72 millones de menores de 18 años. Si cada uno recibiera una acción al precio de cierre de 146,03 dólares registrado el viernes anterior al anuncio, el valor total de la donación superaría los 10.500 millones de dólares.

La propuesta se produce después de que Anthropic anunciara la creación de un fondo de beneficio público al que destinará el 5 % de sus acciones.

En respuesta a esa iniciativa, Musk manifestó en X que prefería entregar las acciones directamente a la población y afirmó que eso era lo que tenía previsto hacer.

La presidenta de SpaceX, Gwynne Shotwell, también había anunciado previamente, junto con su esposo, una donación de acciones para más de dos millones de menores mediante las denominadas Trump Accounts, cuentas de inversión creadas para niños elegibles en Estados Unidos.

Hasta el momento, Musk no ha precisado cuándo se realizaría la entrega en 2027, qué criterios determinarían a los beneficiarios ni cómo se administrarán las acciones. Por tanto, el anuncio constituye un compromiso público pendiente de detalles sobre su ejecución.